США: Україна не повністю відповідає мінімальним стандартам з припинення торгівлі людьми

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П'ятниця, 21 червня 2019, 04:57

Торгівля людьми залишається гарячою проблемою для України і, незважаючи на активні зусилля уряду, країна поки не відповідає мінімальним стандартам подолання цієї проблеми, а агресія РФ створила нові виклики для України в цій сфері.

Про це йдеться в щорічному звіті про торгівлю людьми, який оприлюднив Держдеп 20 червня, передає "Голос Америки".

У звіті підкреслюється, що Україна не повністю відповідає мінімальним стандартам з припинення торгівлі людьми, але вживає значних зусиль для подолання проблеми.

Серед таких зусиль у Державному департаменті США виокремили збільшення фінансування на втілення національного плану дій, розслідування випадків примусової праці, визнання жертв та навчання відповідних посадовців, внесення змін до ККУ у вересні 2018 року.

Крім цього, відзначається прогрес у навчанні суддів, посадовців, захисті жертв.

Серед факторів, які ускладнюють боротьбу з торгівлею людьми, у Держдепі назвали те, що більшості засуджених за торгівлю людьми вдається уникнути ув'язнення через м'які вироки і можливу корупцію.

"Особливо вразливими для торгівлі людьми є переселенці, які були змушені покинути свої домівки на сході України, через агресію РФ", - йдеться у звіті.

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Теми: США Україна права людини


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