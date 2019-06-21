США: Україна не повністю відповідає мінімальним стандартам з припинення торгівлі людьми

Торгівля людьми залишається гарячою проблемою для України і, незважаючи на активні зусилля уряду, країна поки не відповідає мінімальним стандартам подолання цієї проблеми, а агресія РФ створила нові виклики для України в цій сфері.

Про це йдеться в щорічному звіті про торгівлю людьми, який оприлюднив Держдеп 20 червня, передає "Голос Америки".

У звіті підкреслюється, що Україна не повністю відповідає мінімальним стандартам з припинення торгівлі людьми, але вживає значних зусиль для подолання проблеми.

Серед таких зусиль у Державному департаменті США виокремили збільшення фінансування на втілення національного плану дій, розслідування випадків примусової праці, визнання жертв та навчання відповідних посадовців, внесення змін до ККУ у вересні 2018 року.

Крім цього, відзначається прогрес у навчанні суддів, посадовців, захисті жертв.