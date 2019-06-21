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США: Украина не полностью соответствует минимальным стандартам по прекращению торговли людьми

Пятница, 21 июня 2019, 04:57

Торговля людьми остается горячей проблемой для Украины и, несмотря на активные усилия правительства, страна пока не соответствует минимальным стандартам преодоления этой проблемы, а агрессия РФ создала новые вызовы для Украины в этой сфере.

Об этом говорится в ежегодном отчете о торговле людьми, который обнародовал Госдеп 20 июня, передает "Голос Америки".

В отчете подчеркивается, что Украина не полностью соответствует минимальным стандартам по прекращению торговли людьми, но прилагает значительные усилия для решения проблемы.

Среди таких усилий в Государственном департаменте США выделили увеличение финансирования на осуществление национального плана действий, расследование случаев принудительного труда, признание жертв и обучение соответствующих должностных лиц, внесение изменений в УК в сентябре 2018 года.

Кроме этого, отмечается прогресс в обучении судей, должностных лиц, защите жертв.

Среди факторов, которые затрудняют борьбу с торговлей людьми, в Госдепе назвали то, что большинству осужденных за торговлю людьми удается избежать заключения из-за мягких приговоров и возможной коррупции.

"Особенно уязвимыми для торговли людьми является переселенцы, которые были вынуждены покинуть свои дома на востоке Украины, через агрессию РФ", - говорится в отчете.

Темы: СШАУкраинаправа человека
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