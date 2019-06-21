США: Украина не полностью соответствует минимальным стандартам по прекращению торговли людьми
Торговля людьми остается горячей проблемой для Украины и, несмотря на активные усилия правительства, страна пока не соответствует минимальным стандартам преодоления этой проблемы, а агрессия РФ создала новые вызовы для Украины в этой сфере.
Об этом говорится в ежегодном отчете о торговле людьми, который обнародовал Госдеп 20 июня, передает "Голос Америки".
В отчете подчеркивается, что Украина не полностью соответствует минимальным стандартам по прекращению торговли людьми, но прилагает значительные усилия для решения проблемы.
Среди таких усилий в Государственном департаменте США выделили увеличение финансирования на осуществление национального плана действий, расследование случаев принудительного труда, признание жертв и обучение соответствующих должностных лиц, внесение изменений в УК в сентябре 2018 года.
Кроме этого, отмечается прогресс в обучении судей, должностных лиц, защите жертв.
Среди факторов, которые затрудняют борьбу с торговлей людьми, в Госдепе назвали то, что большинству осужденных за торговлю людьми удается избежать заключения из-за мягких приговоров и возможной коррупции.
"Особенно уязвимыми для торговли людьми является переселенцы, которые были вынуждены покинуть свои дома на востоке Украины, через агрессию РФ", - говорится в отчете.
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