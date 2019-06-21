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Японія заявила, що військові літаки Росії порушили її повітряний простір

П'ятниця, 21 червня 2019, 08:49

Японські військові повідомили, що їхні винищувачі були змушені перехопити два російські військові літаки, які порушили повітряний простір Японії.

Міністерство оборони у заяві 20 червня вказало, що два російські бомбардувальники Ту-95 наблизились до південних японських островів, серед яких Кюсю, з півночі у напрямку японського материка, передає "Радіо Свобода"

Повідомляється, що один з бомбардувальників двічі порушив японський повітряний простір над островами Дайто, поблизу Окінави, та біля острова Хачіджо, на південь від столиці Токіо.

Потім обидва літаки пролетіли уздовж північно-східної частини Японії та острова Хоккайдо перед поверненням до Росії, сказали в міністерстві.

Російські військові наразі інцидент не коментували.

Влада Японії нещодавно повідомила, що станом на кінець березня її військові близько 1000 разів перехоплювали іноземні літаки, що наближалися до повітряного простору країни. Понад 340 інцидентів були з участю російських літаків, 638 – китайських.

Теми: ЯпоніяРосія
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