Япония заявила, что военные самолеты России нарушили ее воздушное пространство

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Пятница, 21 июня 2019, 08:49

Японские военные сообщили, что их истребители были вынуждены перехватить два российских военных самолета, нарушивших воздушное пространство Японии.

Министерство обороны в заявлении 20 июня указало, что два российских бомбардировщика Ту-95 приблизились к южным японских островам, среди которых Кюсю, с севера в направлении японского материка, передает "Радио Свобода"

Сообщается, что один из бомбардировщиков дважды нарушил японское воздушное пространство над островами Дайто, вблизи Окинавы, и у острова Хачиджо, к югу от столицы Токио.

Затем оба самолета пролетели вдоль северо-восточной части Японии и острова Хоккайдо перед возвращением в Россию, сказали в министерстве.

Российские военные пока инцидент не комментировали.

Власти Японии недавно сообщили, что по состоянию на конец марта ее военные около 1000 раз перехватывали иностранные самолеты, приближающиеся к воздушному пространству страны. Более 340 инцидентов были с участием российских самолетов, 638 – китайских.

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Темы: Япония Росcия


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