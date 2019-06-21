Станцію метро "Хрещатик" у Києві "замінували"  

Станцію столичного метро "Хрещатик" та пересадку на "Майдан Незалежності" зачинено на вхід та вихід.



"Надійшов анонімний дзвінок про мінування!", – пояснює "Київський метрополітен" у Facbeook.

"Перепрошуємо за незручності! Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", – додали у комунальному підприємстві.

Нагадаємо, в останні дні надходило багато повідомлень про нібито мінування в різних містах України деяких установ та ключових об’єктів інфраструктури – як то станцій метро, вокзалів, аеропортів.

Після перевірок вибухових речовин не виявляли. Однак перевірка – обов’язкова.