Станцию метро "Крещатик" в Киеве "заминировали"

Станция столичного метро "Крещатик" и пересадка на "Майдан Незалежности" закрыты на вход и выход.

"Поступил анонимный звонок о минировании!", – объясняет "Киевский метрополитен" в Facbeook.

"Приносим извинения за неудобства! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", – добавили в коммунальном предприятии.

Напомним, в последние дни поступало много сообщений о якобы минировании в разных городах Украины некоторых учреждений и ключевых объектов инфраструктуры – как то станций метро, вокзалов, аэропортов.

После проверок взрывчатых веществ не проявляли. Однако проверка – обязательна.