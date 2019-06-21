Станцию метро "Крещатик" в Киеве "заминировали"

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Пятница, 21 июня 2019, 10:29

Станция столичного метро "Крещатик" и пересадка на "Майдан Незалежности" закрыты на вход и выход.

"Поступил анонимный звонок о минировании!", – объясняет "Киевский метрополитен" в Facbeook.

"Приносим извинения за неудобства! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", – добавили в коммунальном предприятии.

Напомним, в последние дни поступало много сообщений о якобы минировании в разных городах Украины некоторых учреждений и ключевых объектов инфраструктуры – как то станций метро, вокзалов, аэропортов.

После проверок взрывчатых веществ не проявляли. Однако проверка – обязательна.

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Темы: Киев метро


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