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У Чехії вже продають залізничні квитки Прага – Мукачево

П'ятниця, 21 червня 2019, 10:31

У Чехії повідомляють про можливість раннього бронювання квитків сполученням Прага – Мукачево – Прага.

Про це пише Мукачево.net з посиланням на чеські ЗМІ.

Відзначається, що квиток на таке сполучення буде коштувати від 27 євро (800 крон) у сторону Мукачева, не враховуючи раннього бронювання, за яке доведеться доплатити 132 крони.

Водночас повідомляється, що чим ближче дата поїздки, тим і дорожчим буде квиток.

Квиток з Мукачева до Праги коштуватиме трохи більше – 1684 крони. Але відзначається, що у цьому напрямку зручний графік, адже після прибуття потяга Мукачево – Кошице у пасажирів лишається запас часу і можна спокійно здійснити пересадку.

Також з’явиться можливість потягом доїхати і до курортної Хорватії. Онлайн-квитки можна буде придбати до Загребу та Спліту.

Також можна буде купити зворотні квитки із Загребу до Мукачева.

Теми: УкрзалізницяЧехія
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