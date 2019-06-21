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В Чехии уже продают железнодорожные билеты Прага – Мукачево

Пятница, 21 июня 2019, 10:31

В Чехии сообщают о возможности раннего бронирования билетов сообщением Прага – Мукачево – Прага.

Об этом пишет Мукачево.net со ссылкой на чешские СМИ.

Отмечается, что стоимость такого сообщения составит от 27 евро (800 крон) в сторону Мукачево, не считая раннего бронирования, за которое придется доплатить 132 кроны.

В то же время сообщается, что, чем ближе дата поездки, тем и дороже будет билет.

Билет из Мукачево в Прагу будет стоить чуть больше – 1684 кроны. Но отмечается, что в этом направлении удобный график, ведь после прибытия поезда Мукачево – Кошице у пассажиров остается запас времени и можно спокойно осуществить пересадку.

Также появится возможность поездом доехать и до курортной Хорватии. Онлайн-билеты можно будет приобрести в Загреб и Сплит.

Также можно будет купить обратные билеты из Загреба в Мукачево.

Темы: УкрзализныцяЧехия
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