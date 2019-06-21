Грузинська опозиція ввечері обіцяє відновити протести

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П'ятниця, 21 червня 2019, 10:49

Опозиція у п’ятницю ввечері відновить протестну акцію біля будівлі парламенту в центрі Тбілісі.

Про це повідомив голова грузинської опозиційної партії "Єдиний національний рух" Грігол Вашадзе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал "Грузия Online".

Опозиція звинувачує владу в протиправних діях. Опоненти правлячої партії "Грузинська мрія" вважають, що в ситуації, що склалася політична відповідальність уряду неминуча.

"Ми не припинимо наші акції. О 7 годині вечора ми знову збираємося біля парламенту. Подивимося, скільки людей прийде тепер, оскільки політика і політичні партії тут ні при чому. Так звана влада сформувалася в режим і протистояла громадянам Грузії, у яких відняли конституційні права, образила те, що ці люди неупереджено захищали протягом років – це незалежність цієї країни, суверенітет і територіальна цілісність", — сказав Вашадзе.

За словами лідера колишньої правлячої партії, як і в четвер, до протестної акції приєднаються практично всі опозиційні сили.

Як повідомлялося раніше, у Тбілісі в четвер розпочалися масові протести через скандал із російськими депутатами, що опинилися у парламенті. Один з росіян - депутат, що підтримує російську агресію - опинився у кріслі спікера.

Опозиція висунула вимогу про відставку спікера, голів МЗС та прикордонної служби а згодом спробувала взяти штурмом парламент.

Вночі поліція розігнала людей за допомогою сльозогінного газу, але згодом вони повернулися.

За даними медиків, в результаті сутичок постраждали кілька сотень людей, однак точне число невідоме. Прем’єр Грузії заявив, що поліція діяла згідно з законом.

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Теми: Грузія мітинги надзвичайна подія


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