Грузинская оппозиция вечером обещает возобновить протесты

Оппозиция в пятницу вечером возобновит протестную акцию у здания парламента в центре Тбилиси.

Об этом сообщил глава грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал "Грузия Online".

Оппозиция обвиняет власть в противоправных действиях. Оппоненты правящей партии "Грузинская мечта" считают, что в сложившейся ситуации политическая ответственность правительства неизбежна.

"Мы не прекратим наши акции. В 7 часов вечера мы снова собираемся у парламента. Посмотрим, сколько людей придет теперь, поскольку политика и политические партии здесь ни при чем. Так называемая власть сформировалась в режим и противостояла гражданам Грузии, у которых отняли конституционные права, обидело то, что эти люди беспристрастно защищали на протяжении лет – это независимость этой страны, суверенитет и территориальная целостность", — сказал Вашадзе.

По словам лидера бывшей правящей партии, как и в четверг, к протестной акции присоединятся практически все оппозиционные силы.

Как сообщалось ранее, в Тбилиси в четверг начались массовые протесты из-за скандала с российскими депутатами, оказались в парламенте. Один из россиян-депутат, поддерживающий российскую агрессию-оказался в кресле спикера.

Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а впоследствии попыталась взять штурмом парламент.

Ночью полиция разогнала людей с помощью слезоточивого газа, но впоследствии они вернулись.

По данным медиков, в результате столкновений пострадали несколько сотен человек, однако точное число неизвестно. Премьер Грузии заявил, что полиция действовала по закону.