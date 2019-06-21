Шуфрич скрыл миллионы: за него возьмется НАБУ

Национальное агентство по предупреждению коррупции при проверке деклараций народного депутата Нестора Шуфрича выявило различия более чем 13 млн гривен.

Об этом 21 июня сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что в 2016 году Шуфрич не указал в декларации стоимость ряда своих объектов недвижимости: 2-х земельных участков, 2-х жилых домов и 6-ти квартир. Сведения о еще одном участке чиновника отсутствуют в декларациях вообще.

"Подавая декларацию за 2017 год, депутат уже указал информацию о стоимости квартир. Зато стоимость двух арендованных в этом году автомобилей не указал, хотя она присутствовала в договорах аренды, а следовательно, известная депутату", - говорится в сообщении.

В НАПК утверждают, что общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации депутата за 2016 год составляет более 14 млн грн, а за 2017 - более 13 млн грн.

О выявленных правонарушениях НАПК сообщило Национальное антикоррупционное бюро.

В то же время в агентстве отметили, что утвержденный вывод не означает признания лица виновным в правонарушении, а является основанием для осуществления досудебного расследования.