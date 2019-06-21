Суд відкрив шлях Саакашвілі в Раду
Печерський районний суд Києва визнав факт безперервного проживання Міхеїла Саакашвілі в Україні протягом 5 років, що дозволяє йому балотуватися у народні депутати на дострокових парламентських виборах.
Відповідне відео з зали суду опублікував Саакашвілі у Facebook.
"Суд виніс справедливе рішення щодо моєї можливості брати участь у парламентських виборах. Ще на крок ближче до перемоги", – написав екс-очільник Одеської ОДА.
На відео суддя зачитав рішення, у якому зазначалося, що суд вирішив задовольнити апеляційну скаргу Саакашвілі щодо його проживання в Україні.
Зокрема, "встановити факт безперервного, на законних підставах, проживання Міхеїла Саакашвілі на території України з 23 лютого 2014 року до 6 червня 2019 року".
Після оголошеного рішення судді, Саакашвілі зазначив, що відчувається інша атмосфера в Україні, хоча ще недавно були чіткі інструкції завадити йому в його прагненнях.
Він підкреслив, що сьогодні немає тиску на суд.
"Я більш ніж 13 років проживав в України, навчався в Україні, отримав диплом, два роки мав строкову службу в Україні, брав участь у Майданах і був частиною влади і тепер зі своєю командою хочу допомогти президенту Зеленському побороти корупцію в Україні", - сказав Саакашвілі.
За його словами, він може жити і працювати у будь-якій країні Євросоюзу, а тепер і в Україні.
Нагадаємо:
- Саакашвілі був відсутній в Україні з лютого 2018 року до травня 2019 року (коли був видворений з України).
- За законом, в народні депутати можуть балотуватися тільки ті громадяни України, які постійно проживали на її території протягом останніх п’яти років перед виборами.