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Суд відкрив шлях Саакашвілі в Раду

П'ятниця, 21 червня 2019, 11:26
Суд відкрив шлях Саакашвілі в Раду

Печерський районний суд Києва  визнав факт безперервного проживання Міхеїла Саакашвілі в Україні протягом 5 років, що дозволяє йому балотуватися у народні депутати на дострокових парламентських виборах.

Відповідне відео з зали суду опублікував Саакашвілі у Facebook.

"Суд виніс справедливе рішення щодо моєї можливості брати участь у парламентських виборах. Ще на крок ближче до перемоги", – написав екс-очільник Одеської ОДА.

На відео суддя зачитав рішення, у якому зазначалося, що суд вирішив задовольнити апеляційну скаргу Саакашвілі щодо його проживання в Україні.

Зокрема, "встановити факт безперервного, на законних підставах, проживання Міхеїла Саакашвілі на території України з 23 лютого 2014 року до 6 червня 2019 року".

Після оголошеного рішення судді, Саакашвілі зазначив, що відчувається інша атмосфера в Україні, хоча ще недавно були чіткі інструкції завадити йому в його прагненнях.

Він підкреслив, що сьогодні немає тиску на суд.

"Я більш ніж 13 років проживав в України, навчався в Україні, отримав диплом, два роки мав строкову службу в Україні, брав участь у Майданах і був частиною влади і тепер зі своєю командою хочу допомогти президенту Зеленському побороти корупцію в Україні", - сказав Саакашвілі.

За його словами, він може жити і працювати у будь-якій країні Євросоюзу, а тепер і в Україні.

Нагадаємо:

  • Саакашвілі був відсутній в Україні з лютого 2018 року до травня 2019 року (коли був видворений з України).
  • За законом, в народні депутати можуть балотуватися тільки ті громадяни України, які постійно проживали на її території протягом останніх п’яти років перед виборами.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: СаакашвілісудвибориВерховна Рада
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