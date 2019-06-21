Суд открыл путь Саакашвили в Раду

Печерский районный суд Киева признал факт непрерывного проживания Михаила Саакашвили в Украине в течение 5 лет, что позволяет ему баллотироваться в народные депутаты на досрочных парламентских выборах.

Соответствующее видео из зала суда опубликовал Саакашвили в Facebook.

"Суд вынес справедливое решение по моей возможности участвовать в парламентских выборах. Еще на шаг ближе к победе", - написал экс-глава Одесской ОГА.

После объявленного решения судьи, Саакашвили отметил, что чувствуется другая атмосфера в Украине, хотя еще недавно были четкие инструкции помешать ему в его стремлениях.

Он подчеркнул, что сегодня нет давления на суд.

"Я более 13 лет проживал в Украине, учился в Украине, получил диплом, два года имел срочную службу в Украине, участвовал в Майданах и был частью власти и теперь со своей командой хочу помочь президенту Зеленскому побороть коррупцию в Украине", - сказал Саакашвили.

По его словам, он может жить и работать в любой стране Евросоюза, а теперь и в Украине.

Напомним: