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Суд открыл путь Саакашвили в Раду

Пятница, 21 июня 2019, 11:26
Суд открыл путь Саакашвили в Раду

Печерский районный суд Киева признал факт непрерывного проживания Михаила Саакашвили в Украине в течение 5 лет, что позволяет ему баллотироваться в народные депутаты на досрочных парламентских выборах.

Соответствующее видео из зала суда опубликовал Саакашвили в Facebook.

"Суд вынес справедливое решение по моей возможности участвовать в парламентских выборах. Еще на шаг ближе к победе", - написал экс-глава Одесской ОГА.

На видео судья зачитал решение, в котором указывалось, что суд решил удовлетворить апелляционную жалобу Саакашвили относительно его проживания в Украине.

В частности, "установить факт непрерывного, на законных основаниях, проживания Михаила Саакашвили на территории Украины с 23 февраля 2014 года до 6 июня 2019 года".

После объявленного решения судьи, Саакашвили отметил, что чувствуется другая атмосфера в Украине, хотя еще недавно были четкие инструкции помешать ему в его стремлениях.

Он подчеркнул, что сегодня нет давления на суд.

"Я более 13 лет проживал в Украине, учился в Украине, получил диплом, два года имел срочную службу в Украине, участвовал в Майданах и был частью власти и теперь со своей командой хочу помочь президенту Зеленскому побороть коррупцию в Украине", - сказал Саакашвили.

По его словам, он может жить и работать в любой стране Евросоюза, а теперь и в Украине.

Напомним:

  • Саакашвили отсутствовал в Украине с февраля 2018 года до мая 2019 года (когда был выдворен из Украины).
  • По закону, в народные депутаты могут баллотироваться только те граждане Украины, которые постоянно проживали на ее территории в течение последних пяти лет перед выборами.

Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилисудвиборыВерховная Рада
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