Поліцейські затримали бойовика-козака з медалями від окупантів

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П'ятниця, 21 червня 2019, 12:00

Правоохоронці затримали учасника незаконного формування "Крымское казачье войско", суд відправив його під домашній арешт з носінням е-браслету.

Про це 21 червня повідомляє прес-служба Нацполіції.

Відзначається, що учасники формування активно сприяли окупації Російською Федерацією півострова Крим у 2014 році. 

Зокрема, 55-річний уродженець Херсонської області з лютого по квітень 2014 року організовував та брав активну участь у проведенні незаконних зібрань та мітингів на території Роздольненського району АРК.

"Чоловік за наказом отамана Роздольненської філії громадського об’єднання "Крымское республиканское отделение всероссийской общественной организации "Союз казаков "Крымское козачье войско" разом з іншими особами здійснював охорону проведення незаконних мітингів та зібрань", - повідомили правоохоронці. 

 

Затриманий має нагороди від окупаційної влади Криму - медалі "За защиту Крима" та "За возвращение Крыма".

Повідомляється, що окрім громадянства України він має і громадянство РФ.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність України). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі. 

Херсонський міський суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з використанням електронного засобу контролю.

 

Українська правда

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Теми: Крим анексія поліція


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