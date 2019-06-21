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Полицейские задержали боевика-казака с медалями от оккупантов

Пятница, 21 июня 2019, 12:00

Правоохранители задержали участника незаконного формирования "Крымское казачье войско", суд отправил его под домашний арест с ношением э-браслета.

Об этом 21 июня сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что участники формирования активно способствовали оккупации Российской Федерацией полуострова Крым в 2014 году.

В частности, 55-летний уроженец Херсонской области с февраля по апрель 2014 организовывал и принимал активное участие в проведении незаконных собраний и митингов на территории Раздольненского района АРК.

"Мужчина по приказу атамана Раздольненского филиала общественного объединения "Крымское республиканское отделение Всероссийской общественной организации "Союз казаков "Крымское Козачьи войско" вместе с другими лицами осуществлял охрану проведения незаконных митингов и собраний", - сообщили правоохранители.

 

Задержанный имеет награды от оккупационной власти Крыма - медали "За защиту Крыма" и "За возвращение Крыма".

Сообщается, что кроме гражданства Украины он имеет гражданство РФ.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность Украины). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд уже избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста с использованием электронного средства контроля.

 

Украинская правда
Темы: Крыманнексияполиция
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