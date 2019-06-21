МОЗ Грузії: під час протестів біля парламенту постраждали 240 людей

Під час сутичок під парламентом Грузії постраждали 240 людей, більше сотні досі перебувають у лікарнях.

Про це заявив перший заступник міністра охорони здоров’я Грузії Заза Бокуа, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грузинський "Перший канал".

Він повідомив, що до різних лікарень Тбілісі доставили 240 людей, з них 80 постраждалих – поліцейські.

Більшість постраждалих вже виписали, ще 102 – досі у лікарнях.

Кільком постраждалим вже зробили операції. Принаймні двоє мітингарів втратили очі.

Як повідомлялося раніше, у Тбілісі в четвер розпочалися масові протести через скандал із російськими депутатами, що опинилися у парламенті. Один з росіян - депутат, що підтримує російську агресію, - опинився у кріслі спікера.

Опозиція висунула вимогу про відставку спікера, голів МЗС та прикордонної служби, а згодом спробувала взяти штурмом парламент.

Вночі поліція розігнала людей за допомогою сльозогінного газу, але згодом вони повернулися.

Опозиція скликає акції протесту на вечір п’ятниці.