Минздрав Грузии: во время протестов возле парламента пострадали 240 человек

1009 просмотров
Пятница, 21 июня 2019, 12:02

Во время столкновений под парламентом Грузии пострадали 240 человек, более сотни до сих пор находятся в больницах.

Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Грузии Заза Бокуа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на грузинский "Первый канал".

Он сообщил, что в больницы Тбилиси доставили 240 человек, из них 80 - полицейские.

Большинство пострадавших уже выписали, еще 102 - до сих пор в больницах.

Нескольким пострадавшим уже сделали операции. По крайней мере двое митингующих потеряли глаза.

Как сообщалось ранее, в Тбилиси в четверг начались массовые протесты из-за скандала с российскими депутатами, оказавшимися в парламенте. Один из россиян - депутат, поддерживающий российскую агрессию, - оказался в кресле спикера.

Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а затем попыталась взять штурмом парламент.

Ночью полиция разогнала людей с помощью слезоточивого газа, но позже они вернулись.

Оппозиция созывает акции протеста в пятницу вечером.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Грузия Минздрав митинги


powered by lun.ua
Материалы по теме
Депутат РФ, спровоцировавший протесты в Грузии, рассказал свою версию 21 июня 2019, 11:17
Грузинская оппозиция вечером обещает возобновить протесты 21 июня 2019, 10:49
Российские депутаты напали на украинского нардепа во время протестов в Грузии 21 июня 2019, 10:47
Все новости
Главные новости
Туроператора "JoinUP!" оштрафовали за повторный обман и нечестную конкуренцию
Суд открыл путь Саакашвили в Раду
Российские депутаты напали на украинского нардепа во время протестов в Грузии
"Слуга народа" подала в ЦИК всех кандидатов-мажоритарщиков, но до сих пор их не назвала
Все новости
исследование

Столько в среднем тратит женщина, выбирая одежду на работу

мнение

Ответы на 8 задаваемых вопросов о сне

Фото

Парад шляпок в Аскоте

Поиск по сайту
Архив
Весь архів