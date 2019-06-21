Минздрав Грузии: во время протестов возле парламента пострадали 240 человек
Во время столкновений под парламентом Грузии пострадали 240 человек, более сотни до сих пор находятся в больницах.
Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Грузии Заза Бокуа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на грузинский "Первый канал".
Он сообщил, что в больницы Тбилиси доставили 240 человек, из них 80 - полицейские.
Большинство пострадавших уже выписали, еще 102 - до сих пор в больницах.
Нескольким пострадавшим уже сделали операции. По крайней мере двое митингующих потеряли глаза.
Как сообщалось ранее, в Тбилиси в четверг начались массовые протесты из-за скандала с российскими депутатами, оказавшимися в парламенте. Один из россиян - депутат, поддерживающий российскую агрессию, - оказался в кресле спикера.
Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а затем попыталась взять штурмом парламент.
Ночью полиция разогнала людей с помощью слезоточивого газа, но позже они вернулись.
Оппозиция созывает акции протеста в пятницу вечером.
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