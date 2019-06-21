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Україна заборонила в’їзд двом ірландцям, які кричали "ДНР, вперед!"

П'ятниця, 21 червня 2019, 12:26

Держприкордонслужба заборонила в’їзд двом ірландцям, які прибули з Дубліна в аеропорт "Бориспіль" і мали при собі символіку РФ, георгіївські стрічки та вигукували "ДНР, вперед!".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби України.

"Прикордонники ОКПП "Київ" з'ясували, що чоловіки прилетіли в Україну з туристичною метою. Один з них був у футболці з національною символікою країни-агресора. Він повідомив, що планує відвідати свою дівчину, громадянку України, проте з якою, як з'ясувалося, зворотного зв'язку у нього немає. Крім того, за словами іноземця стало відомо, що напередодні він перебував у Росії. Квитків на зворотний рейс іноземці не мали", - повідомляє в п'ятницю пресслужба відомства.

 

Під час посадки літака ці пасажири дістали символіку РФ і георгіївські стрічки та викрикували слова: "ДНР, уперед!".

У багажі ірландців прикордонники виявили предмети, що мають пропагандистський і провокаційний характер, зокрема національну символіку РФ і георгіївські стрічки.

"Наразі громадян Ірландії через держаний кордон не пропущено та проставлено заборону в’їзду в Україну терміном на три роки", - заявили в прикордонній службі.

Європейська правда

Теми: Донбас
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