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Украина запретила въезд двум ирландцам, которые кричали "ДНР, вперед!"

Пятница, 21 июня 2019, 12:26

Госпогранслужба запретила въезд двум ирландцам, которые прибыли из Дублина в аэропорт "Борисполь", имели при себе символику РФ, георгиевские ленты и выкрикивали "ДНР, вперед!".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

"Пограничники ОКПП "Киев" выяснили, что мужчины прилетели в Украину с туристической целью. Один из них был в футболке с национальной символикой страны-агрессора. Он сообщил, что планирует посетить свою девушку, гражданку Украины, однако с которой, как выяснилось, обратной связи у него нет. Кроме того, из слов иностранца стало известно, что накануне он находился в России. Билетов на обратный рейс у иностранцев не было", - сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

 

Во время посадки самолета эти пассажиры достали символику РФ и георгиевские ленты и выкрикивали слова: "ДНР, вперед!".

В багаже ​​ирландцев пограничники обнаружили предметы, имеющие пропагандистский и провокационный характер, в частности национальную символику РФ и георгиевские ленты.

"Граждане Ирландии через государственную границу не пропущены и проставлен запрет въезда в Украину сроком на три года", - заявили в пограничной службе.

Украинская правда

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Темы: Донбасс
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