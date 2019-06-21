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Синоптики обіцяють спекотні вихідні

П'ятниця, 21 червня 2019, 12:34

В Україні 22 червня в більшості областей збережеться суха і спекотна погода, лише в західній частині країни очікуються дощі.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє в п'ятницю "Інтерфакс-Україна".

У західних регіонах, а також у Житомирській і Вінницькій областях пройдуть короткочасні грозові дощі, місцями град і шквали 15-20 м/с, вдень на заході країни місцями прогнозуються значні дощі; на решті території – суха і спекотна погода з температурою вночі 16-21°.

На узбережжі морів до 24°; вдень 30-35°, в західних областях 24-29°. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві в суботу без опадів, температура вночі близько 20°, вдень 32-34°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в столиці 22 червня найвища температура вдень була 33,4° в 1891 році, найнижча вночі 6,3° в 1910 році.

В Україні в неділю в західних областях очікуються короткочасні дощі та грози, в Карпатському регіоні місцями значний дощ; температура вночі 13-18°, вдень 23-28°.

На решті території прогнозується суха і спекотна погода, лише у Вінницькій та Житомирській областях – короткочасний дощ і гроза; температура вночі 16-21°, вдень 29-34°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, при грозах подекуди град та шквали 15-20 м/с.

У Києві 23 червня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 31-33°.

Станом на 9:00 п'ятниці, 21 червня, температура води в Чорному і Азовському морях була 24-28°; в Дніпрі в межах Києва 27°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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