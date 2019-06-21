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Синоптики обещают жаркий уик-енд

Пятница, 21 июня 2019, 12:34

В Украине 22 июня в большинстве областей сохранится сухая и жаркая погода, лишь в западной части страны ожидаются дожди.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает в пятницу "Интерфакс-Украина".

В западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях пройдут кратковременные грозовые дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с, днем на западе страны местами прогнозируются значительные дожди; на остальной территории – сухая и жаркая погода с температурой ночью 16-21°.

На побережье морей до 24°; днем 30-35°, в западных областях 24-29°. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м / с.

В Киеве в субботу без осадков, температура ночью около 20°, днем 32-34°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в столице 22 июня самая высокая температура днем была 33,4° в 1891 году, самая низкая ночью 6,3° в 1910 году.

В Украине в воскресенье в западных областях ожидаются кратковременные дожди и грозы, в Карпатском регионе местами значительный дождь; температура ночью 13-18°, днем 23-28°.

На остальной территории прогнозируется сухая и жаркая погода, лишь в Винницкой и Житомирской областях – кратковременный дождь и гроза; температура ночью 16-21°, днем 29-34°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, при грозах кое-где град и шквалы 15-20 м/с.

В Киеве 23 июня без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 20°, днем 31-33°.

По состоянию на 9:00 пятницы, 21 июня, температура воды в Черном и Азовском морях была 24-28°; в Днепре в пределах Киева 27°.

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Темы: погода
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