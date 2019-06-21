На очах у власника з автівки у Києві витягли 300 тисяч грн

У Києві троє зловмисників викрали з автомобіля 300 тисяч гривен.

Про це у п’ятницю повідомляє прес-служба Нацполіції.

"Троє зловмисників заздалегідь спланували зухвалий злочин: на очах у потерпілого викрали із його автомобіля пакет із 300 тисячами гривень. Одразу після скоєння кримінального правопорушення їх затримали поліцейські, фігурантам вже повідомлено про підозру", - йдеться у повідомленні.

В поліції також розповіли, як саме сталося пограбування.

"60-річний киянин приїхав до одного із торгових центрів столиці. Із собою в машині чоловік мав 300 тисяч гривень, сховані у пакет. Раптово до авто підбіг незнайомець та через відкрите переднє пасажирське вікно вихопив пакунок із грошима. Поруч зловмисника вже чекав автомобіль зі спільниками, на якому вони намагалися втекти", - сказано у повідомленні.

Встановлено, що вік фігурантів – від 29-ти до 48-ми років, вони є громадянами іншої держави. Відомо, що за жертвою підозрювані слідкували та очікували сприятливого моменту для скоєння злочину.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений у великих розмірах) ККУ. Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі.