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На глазах у владельца из машины в Киеве вытащили 300 тысяч грн

Пятница, 21 июня 2019, 13:14

В Киеве трое злоумышленников похитили из автомобиля 300 000 гривен.

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Трое злоумышленников заранее спланировали дерзкое преступление: на глазах у потерпевшего похитили с его автомобиля пакет с 300 тысячами гривен. Сразу после совершения уголовного преступления их задержали полицейские, фигурантам уже сообщено о подозрении", - говорится в сообщении.

В полиции также рассказали, как произошло ограбление.

"60-летний киевлянин приехал в один из торговых центров столицы. С собой в машине мужчина имел 300 тысяч гривен, спрятанные в пакет. Внезапно к авто подбежал незнакомец и через открытое переднее пассажирское окно выхватил пакет с деньгами. Рядом злоумышленника уже ждал автомобиль с сообщниками, на котором они пытались убежать", - говорится в сообщении.

Злоумышленников задержала полиция.

 
 

Установлено, что возраст фигурантов - от 29-ти до 48-ми лет, они являются гражданами другого государства. Известно, что за жертвой подозреваемые следили и ждали благоприятного момента для совершения преступления.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (Грабеж, совершенный в крупных размерах) УК. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Украинская правда

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