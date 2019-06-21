Тимошенко в опозицію не піде, але має пораду для Зеленського

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко вважає, що президентській партії "Слуга народу" варто буде утворити коаліцію в новій Верховній Раді, незалежно від результату виборів.

На прес-конференції у Києві вона сказала, що першочергово Верховна Рада має створити "коаліцію дії" – максимально широку, але з проєвропейських, демократичних сил.

"Ми з задоволенням будемо працювати в такій "коаліції дії" і покладемо для роботи в цю коаліцію нашу програму "Новий курс", де покроково розписаний план порятунку України і боротьби з корупцією", – заявила Тимошенко.

"Навіть якщо партія президента прийде в парламент самодостатньою більшістю, то одне з завдань президента – консолідація суспільства і всіх політичних сил заради відродження країни", – сказала вона.

"І тому якою б більшістю президентська партія не пройшла (в парламент), я раджу президенту утворити найширшу коаліцію, на яку буде здатен цей парламент, із тими силами, які сповідують проєвропейський вибір України, сповідують патріотизм і служать Україні", – заявила лідер "Батьківщини".

"Якщо рішення буде іншим і президент буде вважати, що його самодостатня фракція не потребує коаліції, наша команда в опозицію не піде. Навіть за межами коаліції, ми будемо робити все, що від нас залежить, щоб допомогти новій владі і новому президенту не втратити 5 років і не втратити той шанс, який знову отримала Україна після того, як Порошенко пішов від влади", – сказала вона.

Тимошенко пообіцяла: "Ми будемо працювати для України хоч в коаліції, хоч поза межами коаліції".

"Щодо ринку землі – наша позиція така: якщо ринок землі буде введений негайно, як запропонував президент Володимир Зеленський, це буде мати тяжкі наслідки", – заявила вона, коментуючи розбіжності з командою президента

За словами Тимошенко, "клани" вже тіньовим чином прибрали до рук "сотні тисяч – до мільйона – гектарів землі, які потім не будуть працювати ефективно на благо України", і при знятті мораторію на продаж ділянок уся земля буде зібрана у великих монополіях і корпораціях, які виснажуватимуть землі, а "ми залишимося аграрним сировинним придатком".

"Наша пропозиція була така: спочатку робимо державну програму підняття фермерства. Не 20 тисяч фермерів, як зараз у нас, а 2,5 мільйони фермерських господарств, – як у Польщі. І тоді нам треба піднімати малі й середні сільгосппідприємства… Переробка повна наших сировинних ресурсів. І після того фермерським господарствам і с,г-підприємствам, як у Франції, через 9 років їх успішної роботи віддавати ексклюзивно давати право купувати землю. Але тільки тим, хто живе й працює на цій землі і виробляє продукти харчування", – сказала політик.

"Президент не може зараз знати все, він працює тільки 30 днів після інавгурації. Ми хоче донести до нього, як інші країни Європи планують свій ринок землі і дбають пр свого виробника. Точно не так, як заявлено сьогодні. Розпродаж української землі позбавить Україну нашого конкурентного місця у світі з продажу продуктів харчування і сотень мільярдів євро доходів", – сказала Тимошенко.

Також насамперед, на її думку, треба буде "демонтувати кланово-олігархічний уклад", скасувати всі лобістські постанови уряду та рішення парламенту, провести тотальний аудит ресурсів країни: "Що вони забрали за останні 5 років, як це повертати, що вони зараз збираються забирати і що неефективно управляється?".

"Я хочу порадити президенту створити з новим парламентом і урядом єдині правила для всіх підприємців – малих, середніх, великих – і щоб ніхто не мав можливості заходити в політичні кабінети з чорного ходу", – додала Тимошенко.