Тимошенко в оппозицию не пойдет, но дала совет для Зеленского

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко считает, что президентской партии "Слуга народа" нужно будет создать коалицию в новой Верховной Раде, независимо от результата выборов.

На пресс-конференции в Киеве она сказала, что в первую очередь Верховная Рада должна создать "коалицию действия" – максимально широкую, но из проевропейских, демократических сил.

"Мы с удовольствием будем работать в такой "коалиции действия" и положим для работы в эту коалицию нашу программу "Новый курс", где пошагово расписан план спасения Украины и борьбы с коррупцией", – заявила Тимошенко.

"Даже если партия президента придет в парламент самодостаточным большинством, то одна из задач президента – консолидация общества и всех политических сил ради возрождения страны", – сказала она.

"И поэтому каким бы большинством президентская партия не прошла (в парламент), я советую президенту создать широкую коалицию, на которую будет способен этот парламент, с теми силами, которые исповедуют проевропейский выбор Украины, исповедуют патриотизм и служат Украине", – заявила лидер "Батькивщины".

"Если решение будет другим и президент сочтет, что его самодостаточная фракция не нуждается в коалиции, наша команда в оппозицию не пойдет. Даже за пределами коалиции, мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы помочь новой власти и новому президенту не потерять 5 лет и не потерять тот шанс, который снова получила Украина после того, как Порошенко ушел от власти", – сказала она.

Тимошенко пообещала: "Мы будем работать для Украины хоть в коалиции, хотя за пределами коалиции".

"Что до рынка земли – наша позиция такова: если рынок земли будет введен немедленно, как предложил президент Владимир Зеленский, это будет иметь тяжелые последствия", – заявила она, комментируя разногласия с командой президента.

По словам Тимошенко, "кланы" уже теневым образом прибрали к рукам "сотни тысяч – до миллиона – гектаров земли, которые потом не будут работать эффективно на благо Украины", и при снятии моратория на продажу участков вся земля будет собрана в больших монополиях и корпорациях, которые истощат земли, а "мы останемся аграрным сырьевым придатком".

"Наше предложение было такое: сначала делаем государственную программу поднятия фермерства. Не 20 тысяч фермеров, как сейчас у нас, а 2,5 миллиона фермерских хозяйств – как в Польше. И тогда нам надо поднимать малые и средние сельхозпредприятия... Переработка полная наших сырьевых ресурсов. И после того фермерским хозяйствам и с/г-предприятиям, как во Франции, через 9 лет их успешной работы давать эксклюзивно давать право покупать землю. Но только тем, кто живет и работает на этой земле и производит продукты питания", – сказала политик.

"Президент не может сейчас знать все, он работает только 30 дней после инаугурации. Мы хотим донести до него, как другие страны Европы планируют свой рынок земли и заботятся о своем производителе. Точно не так, как заявлено сегодня. Распродажа украинской земли лишит Украину нашего конкурентного места в мире по продаже продуктов питания и сотен миллиардов евро доходов", – сказала Тимошенко.

Также в первую очередь, по ее мнению, надо будет "демонтировать кланово-олигархический уклад", отменить все лоббистские постановления правительства и решения парламента, провести тотальный аудит ресурсов страны: "Что они забрали за последние 5 лет, как это возвращать, что они сейчас собираются забирать и что неэффективно управляется?".

"Я хочу посоветовать президенту создать с новым парламентом и правительством единые правила для всех предпринимателей – малых, средних, больших – и чтобы никто не имел возможности заходить в политические кабинеты с черного хода", – добавила Тимошенко.