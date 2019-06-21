Розпуск парламенту Молдови був безпідставним, КС діяв упереджено – Венеціанка

Венеціанська комісія при Раді Європи визнала безпідставним розпуск парламенту Молдови, заявивши, що Конституційний суд країни не дотримувався належної процедури при ухваленні рішення.

Про рішення, яке експерти "Венеціанки" ухвалили у п’ятницю, "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Ради Європи.

"Експерти з конституційного права Ради Європи, Венеціанська комісія, встановили, що для розпуску парламенту Молдови 7 чи 8 червня 2019 року не було підстав", - йдеться у повідомленні.

Венеціанська комісія вважає, що Конституційний суд Молдови не дотримався ні своїх власних процедур, ні принципу рівності сторін при розгляді нещодавньої політичної кризи.

"Венеціанка" вважає, що рішеннями від 8 і 9 червня КС Молдови порушив процесуальні права як президента, так і парламенту. Зокрема через те, що рішення були ухвалені швидко, а також - на вихідних, коли ні президент, ні парламент не були представлені та, схоже, не мали можливості подати свої аргументи суду.

Крім того, експерти "Венеціанки" вважають, що ніщо не вказувало на надзвичайну ситуацію в країні з огляду на наближення завершення тримісячного терміну для формування коаліції. Навпаки – розвиток подій в парламенті давав надію, що додатковий час призведе до розв'язання кризи шляхом формування нового уряду.

У "Венеціанці" нагадали, що за Конституцією Молдови президент може розпустити парламент як крайній захід в конкретній ситуації в інтересах країни, наприклад, якщо неможливо сформувати уряд у встановлені законом терміни.

"Проте якщо партії, що представляють більшість, дійшли згоди про формування уряду - як це мало місце в Республіці Молдова - розпуск парламенту можна було б вважати порушенням конституційних обов'язків президента як нейтрального суб'єкта", - йдеться у повідомленні.

Що стосується способ розрахунку Конституційним судом тримісячного терміну для формування уряду (суд вирішив, що термін сплив 7 червня), Венеціанська комісія вважає, що це безпрецедентний випадок.

"Відповідно до прийнятого розрахунку тримісячного терміну, передбаченого в Цивільному кодексі, який раніше застосовувався Конституційним судом, термін формування нового уряду закінчився 9 червня, через три календарних місяці після підтвердження результатів виборів. 9 червня була неділя, тому прийнятним дедлайном могло стати 10 червня. Тому, на думку комісії, формування уряду Санду 8 червня відбулося у встановлені терміни", - йдеться у повідомленні.

Повний текст висновків експертів "Венеціанки" буде опубліковано на сайті Венеціанської комісії на наступному тижні.