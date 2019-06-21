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Роспуск парламента Молдовы был безосновательным, КС действовал предвзято – Венецианка

Пятница, 21 июня 2019, 14:54

Венецианская комиссия при Совете Европы признала безосновательным роспуск парламента Молдовы, заявив, что Конституционный суд страны не придерживался надлежащей процедуры при принятии решения.

О решении, которое эксперты "Венецианки" приняли в пятницу, "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета Европы.

"Эксперты по конституционному праву Совета Европы, Венецианская комиссия, установили, что для роспуска парламента Молдовы 7 или 8 июня 2019 года не было оснований", – говорится в сообщении.

Венецианская комиссия считает, что Конституционный суд Молдовы не придерживался ни своих собственных процедур, ни принципа равенства сторон при рассмотрении недавнего политического кризиса.

"Венецианка" считает, что решениями от 8 и 9 июня КС Молдовы нарушил процессуальные права как президента, так и парламента. В частности, потому, что решения были приняты быстро, а также – на выходных, когда ни президент, ни парламент не были представлены и, похоже, не имели возможности представить свои аргументы суда.

Кроме того, эксперты "Венецианки" считают, что ничто не указывало на чрезвычайную ситуацию в стране с приближением завершения трехмесячного срока для формирования коалиции. Наоборот – развитие событий в парламенте давало надежду, что дополнительное время приведет к разрешению кризиса путем формирования нового правительства.

В "Венецианке" напомнили, что по Конституции Молдовы президент может распустить парламент в качестве крайней меры в конкретной ситуации в интересах страны, например, если невозможно сформировать правительство в установленные законом сроки.

"Однако если партии, представляющие большинство, пришли к соглашению о формировании правительства – как это имело место в Республике Молдова – роспуск парламента можно было бы считать нарушением конституционных обязанностей президента как нейтрального субъекта", – говорится в сообщении.

Что касается способ расчета Конституционным судом трехмесячного срока для формирования правительства (суд решил, что срок истек 7 июня), Венецианская комиссия считает, что это беспрецедентный случай.

"Согласно принятому расчету трехмесячного срока, предусмотренного в Гражданском кодексе, который ранее применялся Конституционным судом, срок формирования нового правительства закончился 9 июня, через три календарных месяца после подтверждения результатов выборов. 9 июня было воскресенье, поэтому приемлемым дедлайном могло стать 10 июня. Поэтому, по мнению комиссии, формирование правительства Майи Санду 8 июня произошло в установленные сроки", – говорится в сообщении.

Полный текст выводов экспертов "Венецианки" будет опубликован на сайте Венецианской комиссии на следующей неделе.

Темы: МолдоваКС
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