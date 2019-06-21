Венеціанська комісія визнала неконституційним відсторонення Додона від влади

Венеціанська комісія при Раді Європи визнала неконституційним рішення Конституційного суду Молдови відсторонити від влади президента Ігоря Додона у розпал політичної кризи.

Про рішення, яке експерти "Венеціанки" ухвалили у п’ятницю, "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Ради Європи.

Зокрема, як йдеться у висновках експертів "Венеціанки", "є вагомі підстави зробити висновок про те, що рішення Конституційного суду про тимчасове відсторонення президента від посади і призначення прем'єр-міністра тимчасовим президентом не грунтувалося на Конституції Молдови".

Нагадаємо: