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Венеціанська комісія визнала неконституційним відсторонення Додона від влади

П'ятниця, 21 червня 2019, 15:45

Венеціанська комісія при Раді Європи визнала неконституційним рішення Конституційного суду Молдови відсторонити від влади президента Ігоря Додона у розпал політичної кризи.

Про рішення, яке експерти "Венеціанки" ухвалили у п’ятницю, "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Ради Європи.

Зокрема, як йдеться у висновках експертів "Венеціанки", "є вагомі підстави зробити висновок про те, що рішення Конституційного суду про тимчасове відсторонення президента від посади і призначення прем'єр-міністра тимчасовим президентом не грунтувалося на Конституції Молдови".

Нагадаємо:

  • 9 червня підконтрольний попередньому уряду Молдови Конституційний суд ухвалив рішення про розпуск парламенту. Суд дав згоду на тимчасове відсторонення Ігоря Додона від виконання обов’язків президента і передав його повноваження Павлу Філіпу. Філіп, своєю чергою, призначив нові парламентські вибори на 6 червня.
  • Конституційний суд не вперше відсторонив Додона від посади. Зокрема, Додона відстороняли, коли він відмовлявся підписувати новий Кодекс про телебачення і радіо та переіменовувати 9 травня, а також не хотів призначати на посади нових міністрів. Як правило в.о. президента доручали бути спікерові, який раніше був представником Демпартії.
  • У п’ятницю Венеціанська комісія при Раді Європи також визнала безпідставним розпуск парламенту Молдови.

Теми: Молдова
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