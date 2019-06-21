Венецианская комиссия признала неконституционным отстранения Додона от власти
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Пятница, 21 июня 2019, 15:45
Венецианская комиссия при Совете Европы признала неконституционным решение Конституционного суда Молдовы отстранить от власти президента Игоря Додона в разгар политического кризиса.
О решении, которое эксперты "Венецианки" приняли в пятницу, "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета Европы.
В частности, как говорится в выводах экспертов "Венецианки", "есть веские основания сделать вывод о том, что решение Конституционного суда о временном отстранении президента от должности и назначении премьер-министра временным президентом не основывалось на Конституции Молдовы".
Напомним:
- 9 июня подконтрольный предыдущему правительству Молдовы Конституционный суд принял решение о роспуске парламента. Суд дал согласие на временное отстранение Игоря Додона от исполнения обязанностей президента и передал его полномочия Павлу Филипу. Филип, в свою очередь, назначил новые парламентские выборы на 6 июня.
- Конституционный суд не впервые отстранил Додона от должности. В частности, Додона отстраняли, когда он отказывался подписывать новый Кодекс о телевидении и радио и переименовывать 9 мая, а также не хотел назначать на должности новых министров. Как правило, и.о. президента поручали быть спикеру, который ранее был представителем Демпартии.
- В пятницу Венецианская комиссия при Совете Европы также признала безосновательным роспуск парламента Молдовы.
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