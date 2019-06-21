Венецианская комиссия признала неконституционным отстранения Додона от власти

Венецианская комиссия при Совете Европы признала неконституционным решение Конституционного суда Молдовы отстранить от власти президента Игоря Додона в разгар политического кризиса.

О решении, которое эксперты "Венецианки" приняли в пятницу, "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета Европы.

В частности, как говорится в выводах экспертов "Венецианки", "есть веские основания сделать вывод о том, что решение Конституционного суда о временном отстранении президента от должности и назначении премьер-министра временным президентом не основывалось на Конституции Молдовы".

Напомним: