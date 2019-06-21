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Напруга в Грузії: спікер парламенту подав у відставку

П'ятниця, 21 червня 2019, 16:09

Партія влади Грузії "Грузинська мрія" оголосила про відставку глави парламенту Іраклія Кобахідзе після масових протестів та сутичок у Тбілісі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Новости-Грузия".

Сам Кобахідзе не зробив жодних коментарів про свою відставку. Про неї повідомив генсек "Грузинської мрії" Каха Каладзе на брифінгу після засідання політради партії.

Каладзе заявив, що це рішення "є проявом високого ступеня підзвітності суспільству".

Опозиція зажадала відставки Кобахідзе після того, як президент Міжпарламентської асоціації православ'я, російський депутат-комуніст Сергєй Гаврилов, що підтримує російську агресію, відкрив сесію у грузинському парламенті, сидячи у кріслі спікера.

Через скандал із російськими депутатами у четвер ввечері в Тбілісу почалися масові протести.

Опозиція висунула вимогу про відставку спікера, голів МЗС та прикордонної служби, а згодом спробувала взяти штурмом парламент.

Вночі поліція розігнала людей за допомогою сльозогінного газу, але згодом вони повернулися.

Під час сутичок під парламентом Грузії постраждали 240 людей, більше сотні досі перебувають у лікарнях.

"Українська правда" у Threads

Теми: Грузіямітинги
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