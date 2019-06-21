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Напряженность в Грузии: спикер парламента подал в отставку

Пятница, 21 июня 2019, 16:09

Партия власти Грузии "Грузинская мечта" объявила об отставке главы парламента Ираклия Кобахидзе после массовых протестов и столкновений в Тбилиси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Новости-Грузия".

Сам Кобахидзе не сделал никаких комментариев о своей отставке. О ней сообщил генсек "Грузинской мечты" Каха Каладзе на брифинге после заседания политсовета партии.

Каладзе заявил, что это решение – "проявление высокой степени подотчетности обществу".

Оппозиция потребовала отставки Кобахидзе после того, как президент Межпарламентской ассоциации православие, российский депутат-коммунист Сергей Гаврилов, поддерживающий российскую агрессию, открыл сессию в грузинском парламенте, сидя в кресле спикера.

Из-за скандала с российскими депутатами в четверг вечером в Тбилиси начались массовые протесты.

Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а впоследствии попыталась взять штурмом парламент.

Ночью полиция разогнала людей с помощью слезоточивого газа, но позже они вернулись.

Во время столкновений под парламентом Грузии пострадали 240 человек, более сотни до сих пор находятся в больницах.

Темы: Грузиямитинги
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