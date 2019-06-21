Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ЦВК зареєстрований кандидат, позначений як уродженець невизнаної "республіки"

П'ятниця, 21 червня 2019, 16:15

Центральна виборча комісія зареєструвала самовисуванцем кандидата у народні депутати по одномандатному виборчому округу №222 Вахтангі Убірію, який у своїх даних вказує, що народився в Абхазії.

Відповідна інформація розміщена на сайті ЦВК.

Нагадаємо, що Абхазія є автономною республікою у складі Грузії. За військового сприяння РФ Абхазія проголосила свою "незалежність", але її визнали тільки 4 країни у світі, включаючи Росію.

Зазначається, що кандидат був зареєстрований 7 червня.

У даних про Убірію вказується, що він "народився 22 серпня 1950 року в місті Очамчира, Абхазія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування".

 
скріншот з сайту ЦВК

Мережею ширяться питання до ЦВК з приводу місця народження кандидата.

"Правильно я розумію - Центральна виборча комісія визнає незалежність Абхазії?", - йдеться у дописі у Facebook Наталі Іщенко.

"Українська правда" звернулася до ЦВК з питанням, чому місцем народженням Убірії вказана невизнана "республіка" Абхазія, а не Грузія, частиною якої вона є.

Речник Константин Хівренко пояснив, що Комісія публікує лише ту інформацію, яку подає кандидат і не має права її коригувати.

Разом з тим у своїй передвиборчій програмі Убірія обіцяє допомогти "встановити мир в Україні".

"Маючи досвід у врегулюванні міжнародних конфліктів, спрямую зусилля на встановлення миру в Україні", - сказано у програмі.

Також кандидат вказує, що був заступником мера Одеси (2010 рік - ред).

Зокрема, в одеських ЗМІ його називали "смотрящим за Одесою" та "дальницький стрілок", через інцидент на полігоні твердих побутових відходів, де він погрожував активістам і журналістам пістолетом і грозився їх повбивати. За інцидент суд присудив йому штраф.

Також він значився помічником нардепа від "Опозиційного блоку" Михайла Скорика.

Яна Міланова, УП
Теми: ЦВКвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Усі новини...
ЦВК
Очевидна неочевидність: як Україна обиратиме парламент X скликання?
ЦВК визнала новою нардепкою від "Європейської солідарності" Никорак 
ЦВК не визнала нардепами наступних у списку ОПЗЖ після Королевської та Волошина
Останні новини
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
Усі новини...
Реклама: