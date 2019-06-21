У ЦВК зареєстрований кандидат, позначений як уродженець невизнаної "республіки"

Центральна виборча комісія зареєструвала самовисуванцем кандидата у народні депутати по одномандатному виборчому округу №222 Вахтангі Убірію, який у своїх даних вказує, що народився в Абхазії.

Відповідна інформація розміщена на сайті ЦВК.

Нагадаємо, що Абхазія є автономною республікою у складі Грузії. За військового сприяння РФ Абхазія проголосила свою "незалежність", але її визнали тільки 4 країни у світі, включаючи Росію.

Зазначається, що кандидат був зареєстрований 7 червня.

У даних про Убірію вказується, що він "народився 22 серпня 1950 року в місті Очамчира, Абхазія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування".

скріншот з сайту ЦВК

Мережею ширяться питання до ЦВК з приводу місця народження кандидата.

"Правильно я розумію - Центральна виборча комісія визнає незалежність Абхазії?", - йдеться у дописі у Facebook Наталі Іщенко.

"Українська правда" звернулася до ЦВК з питанням, чому місцем народженням Убірії вказана невизнана "республіка" Абхазія, а не Грузія, частиною якої вона є.

Речник Константин Хівренко пояснив, що Комісія публікує лише ту інформацію, яку подає кандидат і не має права її коригувати.

Разом з тим у своїй передвиборчій програмі Убірія обіцяє допомогти "встановити мир в Україні".

"Маючи досвід у врегулюванні міжнародних конфліктів, спрямую зусилля на встановлення миру в Україні", - сказано у програмі.

Також кандидат вказує, що був заступником мера Одеси (2010 рік - ред).

Зокрема, в одеських ЗМІ його називали "смотрящим за Одесою" та "дальницький стрілок", через інцидент на полігоні твердих побутових відходів, де він погрожував активістам і журналістам пістолетом і грозився їх повбивати. За інцидент суд присудив йому штраф.

Також він значився помічником нардепа від "Опозиційного блоку" Михайла Скорика.