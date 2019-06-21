Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ЦИК зарегистрирован кандидат, обозначенный как уроженец непризнанной "республики"

Пятница, 21 июня 2019, 16:15

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала самовыдвиженцем кандидата в народные депутаты по одномандатному избирательному округу №222 Вахтанга Убирию, который в своих данных указывает, что родился в Абхазии.

Соответствующая информация размещена на сайте ЦИК.

Напомним, что Абхазия является автономной республикой в ​​составе Грузии. При военном содействии РФ Абхазия провозгласила свою "независимость", но ее признали только 4 страны в мире, включая Россию.

Отмечается, что кандидат был зарегистрирован 7 июня.

В данных об Убирии указывается, что он "родился 22 августа 1950 года в городе Очамчира, Абхазия, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, пенсионер, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение".

 
скриншот с сайта ЦВК

Соцсетями распространяются вопросы к ЦИК по поводу места рождения кандидата.

"Правильно ли я понимаю, что Центральная избирательная комиссия признает независимость Абхазии?", - говорится в посте в Facebook Натальи Ищенко.

"Украинская правда" обратилась в ЦИК с вопросом, почему местом рождением Убирии указана непризнанная "республика" Абхазия, а не Грузия, частью которой она является.

Пресс-секретарь Константин Хивренко пояснил, что Комиссия публикует только ту информацию, которую подает кандидат и не имеет права ее корректировать.

Вместе с тем в своей предвыборной программе Убирия обещает помочь "установить мир в Украине".

"Имея опыт в урегулировании международных конфликтов, направлю усилия на установление мира в Украине", - говорится в программе.

Также кандидат указывает, что был заместителем мэра Одессы (2010 год).

В частности, в СМИ его называли "смотрящим за Одессой" и "дальницкий стрелок", из-за инцидента на полигоне твердых бытовых отходов, где он угрожал активистам и журналистам пистолетом и грозился убить их. За инцидент суд присудил ему штраф.

Также он числился помощником нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Скорика.

Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЦИКвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
ЦИК
Очевидная неочевидность: как Украина будет избирать парламент X созыва?
ЦИК признала новым нардепом от "Европейской солидарности" Никорак 
ЦИК не признал нардепами следующих в списке ОПЗЖ после Королевской и Волошина
Последние новости
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
Все новости...
Реклама: