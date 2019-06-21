В ЦИК зарегистрирован кандидат, обозначенный как уроженец непризнанной "республики"

3018 просмотров
Пятница, 21 июня 2019, 16:15

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала самовыдвиженцем кандидата в народные депутаты по одномандатному избирательному округу №222 Вахтанга Убирию, который в своих данных указывает, что родился в Абхазии.

Соответствующая информация размещена на сайте ЦИК.

Напомним, что Абхазия является автономной республикой в ​​составе Грузии. При военном содействии РФ Абхазия провозгласила свою "независимость", но ее признали только 4 страны в мире, включая Россию.

Отмечается, что кандидат был зарегистрирован 7 июня.

В данных об Убирии указывается, что он "родился 22 августа 1950 года в городе Очамчира, Абхазия, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, пенсионер, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение".

 
скриншот с сайта ЦВК

Соцсетями распространяются вопросы к ЦИК по поводу места рождения кандидата.

"Правильно ли я понимаю, что Центральная избирательная комиссия признает независимость Абхазии?", - говорится в посте в Facebook Натальи Ищенко.

"Украинская правда" обратилась в ЦИК с вопросом, почему местом рождением Убирии указана непризнанная "республика" Абхазия, а не Грузия, частью которой она является.

Пресс-секретарь Константин Хивренко пояснил, что Комиссия публикует только ту информацию, которую подает кандидат и не имеет права ее корректировать.

Вместе с тем в своей предвыборной программе Убирия обещает помочь "установить мир в Украине".

"Имея опыт в урегулировании международных конфликтов, направлю усилия на установление мира в Украине", - говорится в программе.

Также кандидат указывает, что был заместителем мэра Одессы (2010 год).

В частности, в СМИ его называли "смотрящим за Одессой" и "дальницкий стрелок", из-за инцидента на полигоне твердых бытовых отходов, где он угрожал активистам и журналистам пистолетом и грозился убить их. За инцидент суд присудил ему штраф.

Также он числился помощником нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Скорика.

Яна Миланова, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ЦИК виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
ЦИК в последний день приняла 1200 заявлений от кандидатов 21 июня 2019, 13:02
"Слуга народа" подала в ЦИК всех кандидатов-мажоритарщиков, но до сих пор их не назвала 21 июня 2019, 09:33
Второй раз за день "минируют" Центризбирком - "Опора" 20 июня 2019, 18:21
Все новости
Главные новости
Рейтинги партий Порошенко и Смешко падают: свежий опрос
"Слуга народа" работает над коалиционным соглашением. С кем готовы договариваться
Банкротство ГТС: Тимошенко подала в ГБР заявление на Порошенко, Гройсмана и Коболева
Зеленский внес в Раду законопроект против кнопкодавов
Все новости
психология

10 признаков, что у вас могут быть не здоровые границы со своей мамой

здоровье

Можно ли беременной женщине пить алкоголь и как это сказывается на ребенке

Образование

Кто должен поступать в вуз по собеседованию, а кто по экзаменам

Поиск по сайту
Архив
Весь архів