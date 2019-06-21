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"Слуга народу" представила мажоритарників у 23 областях і Києві

П'ятниця, 21 червня 2019, 23:49
Слуга народу представила мажоритарників у 23 областях і Києві

Партія "Слуга народу" оприлюднює список своїх кандидатів на мажоритарних округах.

Відповідні списки партія публікує на сторінці "Слуга народу" у Facebook.

Кандидатів представляють по областях. Станом на 23:30 оприлюднили кандидатів у Києві та 23 областях.

Вінницька область:

№ 11 – Пашковський Максим Ігорович

№ 12 – Драбовський Анатолій Григорович

№ 13 – Максименко Юрій Володимирович

№ 14 – Борзова Ірина Наумівна

№ 15 – Пращук Віталій Юрійович

№ 16 – Томляк Таїса Сергіївна

№ 17 – Коваль Олександр Леонідович

№ 18 – Довгань Павло Олегович

Волинська область:

№ 19 – Мисковець Назар Сергійович

№ 20 – Рубльов Вячеслав Володимирович

№ 21 – Лев Андрій Миколайович

№ 22 – Пісачук Сергій Васильович

№ 23 – Приймачук Максим Петрович

Дніпропетровська область:

№ 24 – Кисилевський Дмитро Давидович

№ 25 – Бужанський Максим Аркадійович

№ 26 – Нестеренко Кирило Олександрович

№ 27 – Медяник В’ячеслав Анатолійович

№ 28 – Мисягiн Юрiй Михайлович

№ 29 – Демченко Сергій Олексійович

№ 30 – Лічман Ганна Василівна

№ 31 – Захарченко Володимир Васильович

№ 32 – Криворучкіна Олена Володимирівна

№ 33 – Корявченков Юрій Валерійович ("Юзік")

№ 34 – Чорний Дмитро Сергійович

№ 35 – Герман Денис Вадимович

№ 36 – Каптєлов Роман Володимирович.

№ 37 – Фартушний Ігор Іванович

№ 38 – Бородін Владислав Валерійович

№ 39 – Северин Сергій Сергійович

№ 40 – Трухін Олександр Миколайович

Донецька область:

№ 45 – Кюрджиєв Георгій Тимофійович

№ 46 – Вощанов Родіон Ігорович

№ 47 – Патлачук Василь Никифорович

№ 48 – Васілі Євген Ігорович

№ 49 – Сівохо Сергій Анатолійович

№ 50 – Романцова Тетяна Володимирівна

№ 51 – Радченко Дмитро Андрійович

№ 52 – Губа Сергій Васильович

№ 57 – Салгалов Вячеслав Сергійович

№ 58 – Романюк Віктор Валерійович

№ 59 – Цибань Наталія Володимирівна

№ 60 – Безуглий Олександр Миколайович

Житомирська область:

№ 62 – Герасименко Ігор Леонідович

№ 63 – Кицак Богдан Вікторович

№ 64 – Сігачов Вячеслав Валерійович

№ 65 – Костюк Дмитро Сергійович

№ 66 – Грищенко Тетяна Миколаївна

№ 67 – Кузьміних Сергій Володимирович

Закарпатська область:

№68 – Пекарь Олександр Вікторович

№69 – Токар Едгар Володимирович

№70 – Лаба Михайло Михайлович

№71 – Грабар Сергій Володимирович

№72 – Носа Вадим Іванович

№73 – Маргітич Іван Володимирович

Запорізька область:

№ 74 – Касай Геннадій Олександрович

№ 75 – Соха Роман Васильович

№ 76 – Шевченко Євгеній Володимирович

№ 77 – Штепа Сергій Сергійович

№ 78 – Боговін Віталій Вікторович

№ 79 – Яцик Юлія Григорівна

№ 80 – Гладкий Дмитро Вікторович

№ 81 – Мельник Павло Вікторович

№ 82 – Нікітіна Марина Вікторівна

Івано–Франківська область:

№ 83 – Сторожук Андрій Леонідович

№ 84 – Фріс Ігор Павлович

№85 – Прощук Едуард Петрович

№ 86 – Матусевич Олександр Борисович

№ 87 – Андрійович Зіновій Мирославович

№ 88 – Шевченко Андрій Леонідович

№ 89 – Тимофійчук Володимир Ярославович

Київ:

№ 211 – Юрченко Олександр Миколайович

№ 212 – Перебийніс Максим Вікторович

№ 213 – Дубнов Артем Васильович

№ 214 – Швець Сергій Федорович

№ 215 – Яременко Богдан Васильович

№ 216 – Забуранна Леся Валентинівна

№ 217 – Безугла Мар’яна Володимирівна

№ 218 – Гурін Дмитро Олександрович

№ 219 – Тищенко Микола Миколайович

№ 220 – Бондар Ганна Вячеславівна

№ 221 – Пуртова Анна Анатоліївна

№ 222 – Грищук Роман Павлович

№ 223 – Буймістер Людмила Анатоліївна

Київська область:

№ 90 – Нестерчук Юрій Вікторович

№ 91 – Дунда Олег Андрійович

№ 92 – Колюх Валерій Вікторович

№ 93 – Скороход Анна Костянтинівна

№ 94 – Дубінський Олександр Анатолійович

№ 95 – Горобець Олександр Сергійович

№ 96 – Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна

№ 97 – Галушко Микола Леонідович

№ 98 – Бунін Сергій Валерійович

Кіровоградська область:

№ 99 – Дануца Олександр Анатолійович

№ 100 – Мурдій Ігор Юрійович

№ 101 – Кузбит Юрій Михайлович

№ 102 – Петрощук Артем Васильович

№ 103 – Воронько Олег Євгенович

Луганська область:

№ 105 – Кобзар Сергій Олегович

№ 106 – Кузнєцов Олексій Олександрович

№ 107 – Сорокін Олександр Олексійович

№ 112 – Місінкевич Ярослав Петрович

№ 113 – Сліпець Віта Володимирівна

№ 114 – Мойсєєв Максим Сергійович

Львівська область:

№115 – Шубка Катерина Павлівна

№116 – Мельник Ростислав Леонідович

№117 – Фединяк Роман Анатолійович

№118 – Федецький Артем Андрійович

№119 – Кавецький Орест Юрійович

№120 – Голяк Леся Володимирівна

№121 – Саламаха Орест Ігорович

№122 – Шумський Андрій Миколайович

№123 – Квасецька Наталія Василівна

№124 – Камельчук Юрій Олександрович

№125 – Яворський Микола Миколайович

№126 – Наконечний Володимир Михайлович

Миколаївська область:

№ 127 – Пасічний Олександр Станіславович

№ 128 – Гайду Олександр Васильович

№ 129 – Копитін Ігор Володимирович

№ 130 – Негулевський Ігор Петрович

№ 131 – Чорноморов Артем Олегович

№ 132 – Дирдін Максим Євгенович

Одеська область:

№ 133 – Дмитрук Артем Геннадійович

№ 134 – Колєв Олег Вікторович

№ 135 – Леонов Олексій Олександрович

№ 136 – Горенюк Олександр Олександрович

№ 137 – Муконін Олександр Вікторович

№ 138 – Чернявський Степан Миколайович

№ 139 – Васильковський Ігор Ігорович

№ 140 – Колебошин Сергій Валерійович

№ 141 – Ткаченко Олександр Миколайович

№ 142 – Плохой Руслан Ігорович

№ 143 – Куртєв Віктор Владиславович

Полтавська область:

№ 144 – Нальотов Дмитро Олександрович

№ 145 – Боблях Андрій Ростиславович

№ 146 – Урін Фелікс Олександрович

№ 147 – Дудник Сергій Сергійович

№ 148 – Ляшенко Анастасія Олексіївна

№ 149 – Касай Костянтин Іванович

№ 150 – Мовчан Олексій Васильович

№ 151 – Березін Максим Юрійович

Рівненська область:

№ 152 – Ковальчук Олександр Володимирович

№ 153 – Іванісов Роман Валерійович

№ 154 – Аліксійчук Олександр Васильович

№ 155 – Рашовський Володимир Володимирович

№ 156 – Литвиненко Сергій Анатолійович

Сумська область:

№ 157 – Рябуха Тетяна Василівна

№ 158 – Васильєв Ігор Сергійович

№ 159 – Шевченко Дмитро Станіславович

№ 160 – Сахнюк Тетяна Володимирівна

№ 161 – Гузенко Максим Васильович

№ 162 – Задорожній Микола Миколайович

Тернопільська область:

№ 163 – Богданець Андрій Володимирович

№ 164 – Василів Ігор Володимирович

№ 165 – Кісілевич Володимир Володимирович

№ 166 – Сопель Ігор Михайлович

№ 167 – Гевко Володимир Леонідович

Харківська область:

№ 168 – Мезенцева Марія Сергіївна

№ 169 – Куницький Олександр Олегович

№ 170 – Одарченко Андрій Миколайович

№ 171 – Кінзбурська Вікторія Олександрівна

№ 172 – Здебський Юрій Вікторович

№ 173 – Бакумов Олександр Сергійович

№ 174 – Алєксєйчук Вікторія Іванівна

№ 175 – Пивоваров Євген Павлович

№ 176 – Счисльонок Олександр Васильович

№ 177 – Любота Дмитро Валерійович

№ 178 – Літвінов Олександр Миколайович

№ 179 – Кучер Олексій Володимирович

№ 180 – Красов Олексій Ігорович

№ 181 – Микиша Дмитро Сергійович

Херсонська область:

№ 182 – Павліш Павло Васильович

№ 183 – Вагнєр Вікторія Олександрівна

№ 184 – Репілевський Данило Едуардович

№ 185 – Іванов Володимир Ілліч

№ 186 – Ковальов Олексій Іванович

Хмельницька область:

№ 187 – Стефанчук Микола Олексійович

№ 188 – Бочкарьова Оксана Валеріївна

№ 189 – Копанчук Олена Євгенівна

№ 190 – Жмеренецький Олексій Сергійович

№ 191 – Потапова Марина Валеріївна

№ 192 – Гуменюк Василь Васильович

№ 193 – Марчук Ігор Петрович

Черкаська область:

№ 194 — Шпак Любов Олександрівна

№ 195 — Арсенюк Олег Олексійович

№ 196 — Стріхарський Андрій Петрович

№ 197 — Скічко Олександр Олександрович

№ 198 — Д'яченко Наталія Олександрівна

№ 199 — Нагорняк Сергій Володимирович

№ 200 — Воронцова Олена Володимирівна

Чернівецька область:

№201 – Лис Олена Георгіївна

№202 – Заремський Максим Валентинович

№203 – Мазурашу Георгій Георгійович

№204 – Божик Валерій Іванович

Чернігівська область:

№205 – Семінський Олег Валерійович

№206 – Поляков Антон Едуардович

№207 – Зуєв Максим Сергійович

№208 – Панченко Антон Олександрович

№209 – Зуб Валерій Олексійович

№210 – Пахомов Дмитро Анатолійович

Новина оновлюватиметься з появою нових списків

Нагадаємо:

  • Партія "Слуга народу" подала до Центральної виборчої комісії документи 199 кандидатів в одномандатних округах.
  • Раніше на з'їзді партія представила лише 10 кандидатів в одномандатних округах.

Українська правда

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Теми: Слуга народувибори
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