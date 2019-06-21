"Слуга народу" представила мажоритарників у 23 областях і Києві

Кандидатів представляють по областях. Станом на 23:30 оприлюднили кандидатів у Києві та 23 областях.

Відповідні списки партія публікує на сторінці "Слуга народу" у Facebook .

Партія "Слуга народу" оприлюднює список своїх кандидатів на мажоритарних округах.

Українська правда

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