"Слуга народу" представила мажоритарників у 23 областях і Києві
Партія "Слуга народу" оприлюднює список своїх кандидатів на мажоритарних округах.
Відповідні списки партія публікує на сторінці "Слуга народу" у Facebook.
Кандидатів представляють по областях. Станом на 23:30 оприлюднили кандидатів у Києві та 23 областях.
Вінницька область:
№ 11 – Пашковський Максим Ігорович
№ 12 – Драбовський Анатолій Григорович
№ 13 – Максименко Юрій Володимирович
№ 14 – Борзова Ірина Наумівна
№ 15 – Пращук Віталій Юрійович
№ 16 – Томляк Таїса Сергіївна
№ 17 – Коваль Олександр Леонідович
№ 18 – Довгань Павло Олегович
Волинська область:
№ 19 – Мисковець Назар Сергійович
№ 20 – Рубльов Вячеслав Володимирович
№ 21 – Лев Андрій Миколайович
№ 22 – Пісачук Сергій Васильович
№ 23 – Приймачук Максим Петрович
Дніпропетровська область:
№ 24 – Кисилевський Дмитро Давидович
№ 25 – Бужанський Максим Аркадійович
№ 26 – Нестеренко Кирило Олександрович
№ 27 – Медяник В’ячеслав Анатолійович
№ 28 – Мисягiн Юрiй Михайлович
№ 29 – Демченко Сергій Олексійович
№ 30 – Лічман Ганна Василівна
№ 31 – Захарченко Володимир Васильович
№ 32 – Криворучкіна Олена Володимирівна
№ 33 – Корявченков Юрій Валерійович ("Юзік")
№ 34 – Чорний Дмитро Сергійович
№ 35 – Герман Денис Вадимович
№ 36 – Каптєлов Роман Володимирович.
№ 37 – Фартушний Ігор Іванович
№ 38 – Бородін Владислав Валерійович
№ 39 – Северин Сергій Сергійович
№ 40 – Трухін Олександр Миколайович
Донецька область:
№ 45 – Кюрджиєв Георгій Тимофійович
№ 46 – Вощанов Родіон Ігорович
№ 47 – Патлачук Василь Никифорович
№ 48 – Васілі Євген Ігорович
№ 49 – Сівохо Сергій Анатолійович
№ 50 – Романцова Тетяна Володимирівна
№ 51 – Радченко Дмитро Андрійович
№ 52 – Губа Сергій Васильович
№ 57 – Салгалов Вячеслав Сергійович
№ 58 – Романюк Віктор Валерійович
№ 59 – Цибань Наталія Володимирівна
№ 60 – Безуглий Олександр Миколайович
Житомирська область:
№ 62 – Герасименко Ігор Леонідович
№ 63 – Кицак Богдан Вікторович
№ 64 – Сігачов Вячеслав Валерійович
№ 65 – Костюк Дмитро Сергійович
№ 66 – Грищенко Тетяна Миколаївна
№ 67 – Кузьміних Сергій Володимирович
Закарпатська область:
№68 – Пекарь Олександр Вікторович
№69 – Токар Едгар Володимирович
№70 – Лаба Михайло Михайлович
№71 – Грабар Сергій Володимирович
№72 – Носа Вадим Іванович
№73 – Маргітич Іван Володимирович
Запорізька область:
№ 74 – Касай Геннадій Олександрович
№ 75 – Соха Роман Васильович
№ 76 – Шевченко Євгеній Володимирович
№ 77 – Штепа Сергій Сергійович
№ 78 – Боговін Віталій Вікторович
№ 79 – Яцик Юлія Григорівна
№ 80 – Гладкий Дмитро Вікторович
№ 81 – Мельник Павло Вікторович
№ 82 – Нікітіна Марина Вікторівна
Івано–Франківська область:
№ 83 – Сторожук Андрій Леонідович
№ 84 – Фріс Ігор Павлович
№85 – Прощук Едуард Петрович
№ 86 – Матусевич Олександр Борисович
№ 87 – Андрійович Зіновій Мирославович
№ 88 – Шевченко Андрій Леонідович
№ 89 – Тимофійчук Володимир Ярославович
Київ:
№ 211 – Юрченко Олександр Миколайович
№ 212 – Перебийніс Максим Вікторович
№ 213 – Дубнов Артем Васильович
№ 214 – Швець Сергій Федорович
№ 215 – Яременко Богдан Васильович
№ 216 – Забуранна Леся Валентинівна
№ 217 – Безугла Мар’яна Володимирівна
№ 218 – Гурін Дмитро Олександрович
№ 219 – Тищенко Микола Миколайович
№ 220 – Бондар Ганна Вячеславівна
№ 221 – Пуртова Анна Анатоліївна
№ 222 – Грищук Роман Павлович
№ 223 – Буймістер Людмила Анатоліївна
Київська область:
№ 90 – Нестерчук Юрій Вікторович
№ 91 – Дунда Олег Андрійович
№ 92 – Колюх Валерій Вікторович
№ 93 – Скороход Анна Костянтинівна
№ 94 – Дубінський Олександр Анатолійович
№ 95 – Горобець Олександр Сергійович
№ 96 – Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна
№ 97 – Галушко Микола Леонідович
№ 98 – Бунін Сергій Валерійович
Кіровоградська область:
№ 99 – Дануца Олександр Анатолійович
№ 100 – Мурдій Ігор Юрійович
№ 101 – Кузбит Юрій Михайлович
№ 102 – Петрощук Артем Васильович
№ 103 – Воронько Олег Євгенович
Луганська область:
№ 105 – Кобзар Сергій Олегович
№ 106 – Кузнєцов Олексій Олександрович
№ 107 – Сорокін Олександр Олексійович
№ 112 – Місінкевич Ярослав Петрович
№ 113 – Сліпець Віта Володимирівна
№ 114 – Мойсєєв Максим Сергійович
Львівська область:
№115 – Шубка Катерина Павлівна
№116 – Мельник Ростислав Леонідович
№117 – Фединяк Роман Анатолійович
№118 – Федецький Артем Андрійович
№119 – Кавецький Орест Юрійович
№120 – Голяк Леся Володимирівна
№121 – Саламаха Орест Ігорович
№122 – Шумський Андрій Миколайович
№123 – Квасецька Наталія Василівна
№124 – Камельчук Юрій Олександрович
№125 – Яворський Микола Миколайович
№126 – Наконечний Володимир Михайлович
Миколаївська область:
№ 127 – Пасічний Олександр Станіславович
№ 128 – Гайду Олександр Васильович
№ 129 – Копитін Ігор Володимирович
№ 130 – Негулевський Ігор Петрович
№ 131 – Чорноморов Артем Олегович
№ 132 – Дирдін Максим Євгенович
Одеська область:
№ 133 – Дмитрук Артем Геннадійович
№ 134 – Колєв Олег Вікторович
№ 135 – Леонов Олексій Олександрович
№ 136 – Горенюк Олександр Олександрович
№ 137 – Муконін Олександр Вікторович
№ 138 – Чернявський Степан Миколайович
№ 139 – Васильковський Ігор Ігорович
№ 140 – Колебошин Сергій Валерійович
№ 141 – Ткаченко Олександр Миколайович
№ 142 – Плохой Руслан Ігорович
№ 143 – Куртєв Віктор Владиславович
Полтавська область:
№ 144 – Нальотов Дмитро Олександрович
№ 145 – Боблях Андрій Ростиславович
№ 146 – Урін Фелікс Олександрович
№ 147 – Дудник Сергій Сергійович
№ 148 – Ляшенко Анастасія Олексіївна
№ 149 – Касай Костянтин Іванович
№ 150 – Мовчан Олексій Васильович
№ 151 – Березін Максим Юрійович
Рівненська область:
№ 152 – Ковальчук Олександр Володимирович
№ 153 – Іванісов Роман Валерійович
№ 154 – Аліксійчук Олександр Васильович
№ 155 – Рашовський Володимир Володимирович
№ 156 – Литвиненко Сергій Анатолійович
Сумська область:
№ 157 – Рябуха Тетяна Василівна
№ 158 – Васильєв Ігор Сергійович
№ 159 – Шевченко Дмитро Станіславович
№ 160 – Сахнюк Тетяна Володимирівна
№ 161 – Гузенко Максим Васильович
№ 162 – Задорожній Микола Миколайович
Тернопільська область:
№ 163 – Богданець Андрій Володимирович
№ 164 – Василів Ігор Володимирович
№ 165 – Кісілевич Володимир Володимирович
№ 166 – Сопель Ігор Михайлович
№ 167 – Гевко Володимир Леонідович
Харківська область:
№ 168 – Мезенцева Марія Сергіївна
№ 169 – Куницький Олександр Олегович
№ 170 – Одарченко Андрій Миколайович
№ 171 – Кінзбурська Вікторія Олександрівна
№ 172 – Здебський Юрій Вікторович
№ 173 – Бакумов Олександр Сергійович
№ 174 – Алєксєйчук Вікторія Іванівна
№ 175 – Пивоваров Євген Павлович
№ 176 – Счисльонок Олександр Васильович
№ 177 – Любота Дмитро Валерійович
№ 178 – Літвінов Олександр Миколайович
№ 179 – Кучер Олексій Володимирович
№ 180 – Красов Олексій Ігорович
№ 181 – Микиша Дмитро Сергійович
Херсонська область:
№ 182 – Павліш Павло Васильович
№ 183 – Вагнєр Вікторія Олександрівна
№ 184 – Репілевський Данило Едуардович
№ 185 – Іванов Володимир Ілліч
№ 186 – Ковальов Олексій Іванович
Хмельницька область:
№ 187 – Стефанчук Микола Олексійович
№ 188 – Бочкарьова Оксана Валеріївна
№ 189 – Копанчук Олена Євгенівна
№ 190 – Жмеренецький Олексій Сергійович
№ 191 – Потапова Марина Валеріївна
№ 192 – Гуменюк Василь Васильович
№ 193 – Марчук Ігор Петрович
Черкаська область:
№ 194 — Шпак Любов Олександрівна
№ 195 — Арсенюк Олег Олексійович
№ 196 — Стріхарський Андрій Петрович
№ 197 — Скічко Олександр Олександрович
№ 198 — Д'яченко Наталія Олександрівна
№ 199 — Нагорняк Сергій Володимирович
№ 200 — Воронцова Олена Володимирівна
Чернівецька область:
№201 – Лис Олена Георгіївна
№202 – Заремський Максим Валентинович
№203 – Мазурашу Георгій Георгійович
№204 – Божик Валерій Іванович
Чернігівська область:
№205 – Семінський Олег Валерійович
№206 – Поляков Антон Едуардович
№207 – Зуєв Максим Сергійович
№208 – Панченко Антон Олександрович
№209 – Зуб Валерій Олексійович
№210 – Пахомов Дмитро Анатолійович
Новина оновлюватиметься з появою нових списків
Нагадаємо:
- Партія "Слуга народу" подала до Центральної виборчої комісії документи 199 кандидатів в одномандатних округах.
- Раніше на з'їзді партія представила лише 10 кандидатів в одномандатних округах.