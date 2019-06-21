Партия "Слуга народа" публикует список своих кандидатов в мажоритарных округах.

Соответствующие списки партия показывает на странице "Слуга народа" в Facebook.

Кандидатов представляют по областям. По состоянию на 23:30 обнародованы кандидаты в Киеве и 23 областях.

Винницкая область:

№ 11 - Пашковский Максим Игоревич

№ 12 - Драбовский Анатолий Григорьевич

№ 13 - Максименко Юрий Владимирович

№ 14 - Борзова Ирина Наумовна

№ 15 - Пращук Виталий Юрьевич

№ 16 - Томляк Таисия Сергеевна

№ 17 - Коваль Александр Леонидович

№ 18 - Довгань Павел Олегович

Волынская область:

№ 19 - Мисковец Назар Сергеевич

№ 20 - Рублев Вячеслав Владимирович

№ 21 - Лев Андрей Николаевич

№ 22 - Писачук Сергей Васильевич

№ 23 - Приймачук Максим Петрович

Днепропетровская область:

№ 24 - Кисилевский Дмитрий Давыдович

№ 25 - Бужанский Максим Аркадьевич

№ 26 - Нестеренко Кирилл Александрович

№ 27 - Медяник Вячеслав Анатольевич

№ 28 - Мысягин Юрий Михайлович

№ 29 - Демченко Сергей Алексеевич

№ 30 - Личман Анна Васильевна

№ 31 - Захарченко Владимир Васильевич

№ 32 - Криворучкина Елена Владимировна

№ 33 - Корявченков Юрий Валерьевич ("Юзик")

№ 34 - Черный Дмитрий Сергеевич

№ 35 - Герман Денис Вадимович

№ 36 - Каптелов Роман Владимирович

№ 37 - Фартушный Игорь Иванович

№ 38 - Бородин Владислав Валерьевич

№ 39 - Северин Сергей Сергеевич

№ 40 - Трухин Александр Николаевич

Донецкая область:

№ 45 - Кюрджиев Георгий Тимофеевич

№ 46 - Вощанов Родион Игоревич

№ 47 - Патлачук Василий Никифорович

№ 48 - Васили Евгений Игоревич

№ 49 - Сивохо Сергей Анатольевич

№ 50 - Романцова Татьяна Владимировна

№ 51 - Радченко Дмитрий Андреевич

№ 52 - Губа Сергей Васильевич

№ 57 - Салгалов Вячеслав Сергеевич

№ 58 - Романюк Виктор Валерьевич

№ 59 - Цибань Наталья Владимировна

№ 60 - Безуглый Александр Николаевич

Житомирская область:

№ 62 - Герасименко Игорь Леонидович

№ 63 - Кицак Богдан Викторович

№ 64 - Сигачов Вячеслав Валерьевич

№ 65 - Костюк Дмитрий Сергеевич

№ 66 - Грищенко Татьяна Николаевна

№ 67 - Кузьминых Сергей Владимирович

Закарпатская область:

№68 - Пекарь Александр Викторович

№69 - Токарь Эдгар Владимирович

№70 - Лаба Михаил Михайлович

№71 - Грабарь Сергей Владимирович

№72 - Носа Вадим Иванович

№73 - Маргитич Иван Владимирович

Запорожская область:

№ 74 - Касай Геннадий Александрович

№ 75 - Соха Роман Васильевич

№ 76 - Шевченко Евгений Владимирович

№ 77 - Штепа Сергей Сергеевич

№ 78 - Боговин Виталий Викторович

№ 79 - Яцык Юлия Григорьевна

№ 80 - Гладкий Дмитрий Викторович

№ 81 - Мельник Павел Викторович

№ 82 - Никитина Марина Викторовна

Ивано-Франковская область:

№ 83 - Сторожук Андрей Леонидович

№84 - Фрис Игорь Павлович

№85 - Прощук Эдуард Петрович

№ 86 - Матусевич Александр Борисович

№ 87 - Андреевич Зиновий Мирославович

№ 88 - Шевченко Андрей Леонидович

№ 89 - Тимофийчук Владимир Ярославович

Киев:

№ 211 - Юрченко Александр Николаевич

№ 212 - Перебийнис Максим Викторович

№ 213 - Дубнов Артем Васильевич

№ 214 - Швец Сергей Федорович

№ 215 - Яременко Богдан Васильевич

№ 216 - Забуранная Леся Валентиновна

№ 217 - Безуглая Марьяна Владимировна

№ 218 - Гурин Дмитрий Александрович

№ 219 - Тищенко Николай Николаевич

№ 220 - Бондарь Анна Вячеславовна

№ 221 - Пуртова Анна Анатольевна

№ 222 - Грищук Роман Павлович

№ 223 - Буймистер Людмила Анатольевна

Киевская область:

№ 90 - Нестерчук Юрий Викторович

№ 91 - Дунды Олег Андреевич

№ 92 - Колюх Валерий Викторович

№ 93 - Скороход Анна Константиновна

№ 94 - Дубинский Александр Анатольевич

№ 95 - Горобець Александр Сергеевич

№ 96 - Василевская-Смаглюк Ольга Михайловна

№ 97 - Галушко Николай Леонидович

№ 98 - Бунин Сергей Валерьевич

Кировоградская область:

№ 99 - Дануца Александр Анатольевич

№ 100 - Мурдий Игорь Юрьевич

№ 101 - Кузбит Юрий Михайлович

№ 102 - Петрощук Артем Васильевич

№ 103 - Воронько Олег Евгеньевич

Луганская область:

№ 105 - Кобзарь Сергей Олегович

№ 106 - Кузнецов Алексей Александрович

№ 107 - Сорокин Александр Алексеевич

№ 112 - Мисинкевич Ярослав Петрович

№ 113 - Слипец Вита Владимировна

№ 114 - Моисеев Максим Сергеевич

Львовская область:

№115 - Шубка Екатерина Павловна

№116 - Мельник Ростислав Леонидович

№117 - Фединяк Роман Анатольевич

№118 – Федецкий Артем Андреевич

№119 - Кавецкий Орест Юрьевич

№120 - Голяк Леся Владимировна

№121 - Саламаха Орест Игоревич

№122 - Шумский Андрей Николаевич

№123 - Квасецька Наталья Васильевна

№124 - Камельчук Юрий Александрович

№125 - Яворский Николай Николаевич

№126 - Наконечный Владимир Михайлович

Николаевская область:

№ 127 - Пасечный Александр Станиславович

№ 128 - Гайду Александр Васильевич

№ 129 - Копытин Игорь Владимирович

№ 130 - Негулевський Игорь Петрович

№ 131 - Черноморов Артем Олегович

№ 132 - Дырдин Максим Евгеньевич

Одесская область:

№ 133 - Дмитрук Артем Геннадьевич

№ 134 - Колев Олег Викторович

№ 135 - Леонов Алексей Александрович

№ 136 - Горенюк Александр Александрович

№ 137 - Муконин Александр Викторович

№ 138 - Чернявский Степан Николаевич

№ 139 - Васильковский Игорь Игоревич

№ 140 - Колебошин Сергей Валерьевич

№ 141 - Ткаченко Александр Николаевич

№ 142 - Плохой Руслан Игоревич

№ 143 - Куртев Виктор Владиславович

Полтавская область:

№ 144 - Налетов Дмитрий Александрович

№ 145 - Боблях Андрей Ростиславович

№ 146 - Урин Феликс Александрович

№ 147 - Дудник Сергей Сергеевич

№ 148 - Ляшенко Анастасия Алексеевна

№ 149 - Касай Константин Иванович

№ 150 - Мовчан Алексей Васильевич

№ 151 - Березин Максим Юрьевич

Ровенская область:

№ 152 - Ковальчук Александр Владимирович

№ 153 - Иванисов Роман Валерьевич

№ 154 - Аликсийчук Александр Васильевич

№ 155 - Рашовский Владимир Владимирович

№ 156 - Литвиненко Сергей Анатольевич

Сумская область:

№ 157 - Рябуха Татьяна Васильевна

№ 158 - Васильев Игорь Сергеевич

№ 159 - Шевченко Дмитрий Станиславович

№ 160 - Сахнюк Татьяна Владимировна

№ 161 - Гузенко Максим Васильевич

№ 162 - Задорожный Николай Николаевич

Тернопольская область:

№ 163 - Богданец Андрей Владимирович

№ 164 - Васильев Игорь Владимирович

№ 165 - Кисилевич Владимир Владимирович

№ 166 - Сопель Игорь Михайлович

№ 167 - Гевко Владимир Леонидович

Харьковская область:

№ 168 - Мезенцева Мария Сергеевна

№ 169 - Куницкий Александр Олегович

№ 170 - Одарченко Андрей Николаевич

№ 171 - Кинзбурская Виктория Александровна

№ 172 - Здебский Юрий Викторович

№ 173 - Бакумов Александр Сергеевич

№ 174 - Алексейчук Виктория Ивановна

№ 175 - Пивоваров Евгений Павлович

№ 176 - Счисленок Александр Васильевич

№ 177 - Любота Дмитрий Валерьевич

№ 178 - Литвинов Александр Николаевич

№ 179 - Кучер Алексей Владимирович

№ 180 - Красов Алексей Игоревич

№ 181 - Микиша Дмитрий Сергеевич

Херсонская область:

№ 182 - Павлиш Павел Васильевич

№ 183 - Вагнер Виктория Александровна

№ 184 - Репилевский Даниил Эдуардович

№ 185 - Иванов Владимир Ильич

№ 186 - Ковалев Алексей Иванович

Хмельницкая область:

№ 187 - Стефанчук Николай Алексеевич

№ 188 - Бочкарева Оксана Валерьевна

№ 189 - Копанчук Елена Евгеньевна

№ 190 - Жмеренецкий Алексей Сергеевич

№ 191 - Потапова Марина Валерьевна

№ 192 - Гуменюк Василий Васильевич

№ 193 - Марчук Игорь Петрович

Черкасская область:

№ 194 - Шпак Любовь Александровна

№ 195 - Арсенюк Олег Алексеевич

№ 196 - Стрихарский Андрей Петрович

№ 197 - Скичко Александр Александрович

№ 198 - Дьяченко Наталья Александровна

№ 199 - Нагорняк Сергей Владимирович

№ 200 - Воронцова Елена Владимировна

Черновицкая область:

№201 - Лис Елена Георгиевна

№202 - Заремский Максим Валентинович

№203 - Мазурашу Георгий Георгиевич

№204 - Божик Валерий Иванович

Черниговская область:

№205 - Семинский Олег Валерьевич

№206 - Поляков Антон Эдуардович

№207 - Зуев Максим Сергеевич

№208 - Панченко Антон Александрович

№209 - Зуб Валерий Алексеевич

№210 - Пахомов Дмитрий Анатольевич

Новость будет обновляться с появлением новых списков

Напомним: