"Слуга народа" представила мажоритарщиков в 23 областях и Киеве
Партия "Слуга народа" публикует список своих кандидатов в мажоритарных округах.
Соответствующие списки партия показывает на странице "Слуга народа" в Facebook.
Кандидатов представляют по областям. По состоянию на 23:30 обнародованы кандидаты в Киеве и 23 областях.
Винницкая область:
№ 11 - Пашковский Максим Игоревич
№ 12 - Драбовский Анатолий Григорьевич
№ 13 - Максименко Юрий Владимирович
№ 14 - Борзова Ирина Наумовна
№ 15 - Пращук Виталий Юрьевич
№ 16 - Томляк Таисия Сергеевна
№ 17 - Коваль Александр Леонидович
№ 18 - Довгань Павел Олегович
Волынская область:
№ 19 - Мисковец Назар Сергеевич
№ 20 - Рублев Вячеслав Владимирович
№ 21 - Лев Андрей Николаевич
№ 22 - Писачук Сергей Васильевич
№ 23 - Приймачук Максим Петрович
Днепропетровская область:
№ 24 - Кисилевский Дмитрий Давыдович
№ 25 - Бужанский Максим Аркадьевич
№ 26 - Нестеренко Кирилл Александрович
№ 27 - Медяник Вячеслав Анатольевич
№ 28 - Мысягин Юрий Михайлович
№ 29 - Демченко Сергей Алексеевич
№ 30 - Личман Анна Васильевна
№ 31 - Захарченко Владимир Васильевич
№ 32 - Криворучкина Елена Владимировна
№ 33 - Корявченков Юрий Валерьевич ("Юзик")
№ 34 - Черный Дмитрий Сергеевич
№ 35 - Герман Денис Вадимович
№ 36 - Каптелов Роман Владимирович
№ 37 - Фартушный Игорь Иванович
№ 38 - Бородин Владислав Валерьевич
№ 39 - Северин Сергей Сергеевич
№ 40 - Трухин Александр Николаевич
Донецкая область:
№ 45 - Кюрджиев Георгий Тимофеевич
№ 46 - Вощанов Родион Игоревич
№ 47 - Патлачук Василий Никифорович
№ 48 - Васили Евгений Игоревич
№ 49 - Сивохо Сергей Анатольевич
№ 50 - Романцова Татьяна Владимировна
№ 51 - Радченко Дмитрий Андреевич
№ 52 - Губа Сергей Васильевич
№ 57 - Салгалов Вячеслав Сергеевич
№ 58 - Романюк Виктор Валерьевич
№ 59 - Цибань Наталья Владимировна
№ 60 - Безуглый Александр Николаевич
Житомирская область:
№ 62 - Герасименко Игорь Леонидович
№ 63 - Кицак Богдан Викторович
№ 64 - Сигачов Вячеслав Валерьевич
№ 65 - Костюк Дмитрий Сергеевич
№ 66 - Грищенко Татьяна Николаевна
№ 67 - Кузьминых Сергей Владимирович
Закарпатская область:
№68 - Пекарь Александр Викторович
№69 - Токарь Эдгар Владимирович
№70 - Лаба Михаил Михайлович
№71 - Грабарь Сергей Владимирович
№72 - Носа Вадим Иванович
№73 - Маргитич Иван Владимирович
Запорожская область:
№ 74 - Касай Геннадий Александрович
№ 75 - Соха Роман Васильевич
№ 76 - Шевченко Евгений Владимирович
№ 77 - Штепа Сергей Сергеевич
№ 78 - Боговин Виталий Викторович
№ 79 - Яцык Юлия Григорьевна
№ 80 - Гладкий Дмитрий Викторович
№ 81 - Мельник Павел Викторович
№ 82 - Никитина Марина Викторовна
Ивано-Франковская область:
№ 83 - Сторожук Андрей Леонидович
№84 - Фрис Игорь Павлович
№85 - Прощук Эдуард Петрович
№ 86 - Матусевич Александр Борисович
№ 87 - Андреевич Зиновий Мирославович
№ 88 - Шевченко Андрей Леонидович
№ 89 - Тимофийчук Владимир Ярославович
Киев:
№ 211 - Юрченко Александр Николаевич
№ 212 - Перебийнис Максим Викторович
№ 213 - Дубнов Артем Васильевич
№ 214 - Швец Сергей Федорович
№ 215 - Яременко Богдан Васильевич
№ 216 - Забуранная Леся Валентиновна
№ 217 - Безуглая Марьяна Владимировна
№ 218 - Гурин Дмитрий Александрович
№ 219 - Тищенко Николай Николаевич
№ 220 - Бондарь Анна Вячеславовна
№ 221 - Пуртова Анна Анатольевна
№ 222 - Грищук Роман Павлович
№ 223 - Буймистер Людмила Анатольевна
Киевская область:
№ 90 - Нестерчук Юрий Викторович
№ 91 - Дунды Олег Андреевич
№ 92 - Колюх Валерий Викторович
№ 93 - Скороход Анна Константиновна
№ 94 - Дубинский Александр Анатольевич
№ 95 - Горобець Александр Сергеевич
№ 96 - Василевская-Смаглюк Ольга Михайловна
№ 97 - Галушко Николай Леонидович
№ 98 - Бунин Сергей Валерьевич
Кировоградская область:
№ 99 - Дануца Александр Анатольевич
№ 100 - Мурдий Игорь Юрьевич
№ 101 - Кузбит Юрий Михайлович
№ 102 - Петрощук Артем Васильевич
№ 103 - Воронько Олег Евгеньевич
Луганская область:
№ 105 - Кобзарь Сергей Олегович
№ 106 - Кузнецов Алексей Александрович
№ 107 - Сорокин Александр Алексеевич
№ 112 - Мисинкевич Ярослав Петрович
№ 113 - Слипец Вита Владимировна
№ 114 - Моисеев Максим Сергеевич
Львовская область:
№115 - Шубка Екатерина Павловна
№116 - Мельник Ростислав Леонидович
№117 - Фединяк Роман Анатольевич
№118 – Федецкий Артем Андреевич
№119 - Кавецкий Орест Юрьевич
№120 - Голяк Леся Владимировна
№121 - Саламаха Орест Игоревич
№122 - Шумский Андрей Николаевич
№123 - Квасецька Наталья Васильевна
№124 - Камельчук Юрий Александрович
№125 - Яворский Николай Николаевич
№126 - Наконечный Владимир Михайлович
Николаевская область:
№ 127 - Пасечный Александр Станиславович
№ 128 - Гайду Александр Васильевич
№ 129 - Копытин Игорь Владимирович
№ 130 - Негулевський Игорь Петрович
№ 131 - Черноморов Артем Олегович
№ 132 - Дырдин Максим Евгеньевич
Одесская область:
№ 133 - Дмитрук Артем Геннадьевич
№ 134 - Колев Олег Викторович
№ 135 - Леонов Алексей Александрович
№ 136 - Горенюк Александр Александрович
№ 137 - Муконин Александр Викторович
№ 138 - Чернявский Степан Николаевич
№ 139 - Васильковский Игорь Игоревич
№ 140 - Колебошин Сергей Валерьевич
№ 141 - Ткаченко Александр Николаевич
№ 142 - Плохой Руслан Игоревич
№ 143 - Куртев Виктор Владиславович
Полтавская область:
№ 144 - Налетов Дмитрий Александрович
№ 145 - Боблях Андрей Ростиславович
№ 146 - Урин Феликс Александрович
№ 147 - Дудник Сергей Сергеевич
№ 148 - Ляшенко Анастасия Алексеевна
№ 149 - Касай Константин Иванович
№ 150 - Мовчан Алексей Васильевич
№ 151 - Березин Максим Юрьевич
Ровенская область:
№ 152 - Ковальчук Александр Владимирович
№ 153 - Иванисов Роман Валерьевич
№ 154 - Аликсийчук Александр Васильевич
№ 155 - Рашовский Владимир Владимирович
№ 156 - Литвиненко Сергей Анатольевич
Сумская область:
№ 157 - Рябуха Татьяна Васильевна
№ 158 - Васильев Игорь Сергеевич
№ 159 - Шевченко Дмитрий Станиславович
№ 160 - Сахнюк Татьяна Владимировна
№ 161 - Гузенко Максим Васильевич
№ 162 - Задорожный Николай Николаевич
Тернопольская область:
№ 163 - Богданец Андрей Владимирович
№ 164 - Васильев Игорь Владимирович
№ 165 - Кисилевич Владимир Владимирович
№ 166 - Сопель Игорь Михайлович
№ 167 - Гевко Владимир Леонидович
Харьковская область:
№ 168 - Мезенцева Мария Сергеевна
№ 169 - Куницкий Александр Олегович
№ 170 - Одарченко Андрей Николаевич
№ 171 - Кинзбурская Виктория Александровна
№ 172 - Здебский Юрий Викторович
№ 173 - Бакумов Александр Сергеевич
№ 174 - Алексейчук Виктория Ивановна
№ 175 - Пивоваров Евгений Павлович
№ 176 - Счисленок Александр Васильевич
№ 177 - Любота Дмитрий Валерьевич
№ 178 - Литвинов Александр Николаевич
№ 179 - Кучер Алексей Владимирович
№ 180 - Красов Алексей Игоревич
№ 181 - Микиша Дмитрий Сергеевич
Херсонская область:
№ 182 - Павлиш Павел Васильевич
№ 183 - Вагнер Виктория Александровна
№ 184 - Репилевский Даниил Эдуардович
№ 185 - Иванов Владимир Ильич
№ 186 - Ковалев Алексей Иванович
Хмельницкая область:
№ 187 - Стефанчук Николай Алексеевич
№ 188 - Бочкарева Оксана Валерьевна
№ 189 - Копанчук Елена Евгеньевна
№ 190 - Жмеренецкий Алексей Сергеевич
№ 191 - Потапова Марина Валерьевна
№ 192 - Гуменюк Василий Васильевич
№ 193 - Марчук Игорь Петрович
Черкасская область:
№ 194 - Шпак Любовь Александровна
№ 195 - Арсенюк Олег Алексеевич
№ 196 - Стрихарский Андрей Петрович
№ 197 - Скичко Александр Александрович
№ 198 - Дьяченко Наталья Александровна
№ 199 - Нагорняк Сергей Владимирович
№ 200 - Воронцова Елена Владимировна
Черновицкая область:
№201 - Лис Елена Георгиевна
№202 - Заремский Максим Валентинович
№203 - Мазурашу Георгий Георгиевич
№204 - Божик Валерий Иванович
Черниговская область:
№205 - Семинский Олег Валерьевич
№206 - Поляков Антон Эдуардович
№207 - Зуев Максим Сергеевич
№208 - Панченко Антон Александрович
№209 - Зуб Валерий Алексеевич
№210 - Пахомов Дмитрий Анатольевич
Новость будет обновляться с появлением новых списков
Напомним:
- Партия "Слуга народа" подала в Центральную избирательную комиссию документы 199 кандидатов в одномандатных округах.
- Ранее на съезде партия представила лишь 10 кандидатов в одномандатных округах.