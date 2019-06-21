Партия "Слуга народа" начала публиковать список своих кандидатов в мажоритарных округах.

Соответствующие списки партия публикует на странице "Слуга народа" в Facebook.

Кандидатов представляют по областям. По состоянию на 18:30 обнародованы кандидаты 11 в областях.

Винницкая область:

№ 11 - Пашковский Максим Игоревич

№ 12 - Драбовский Анатолий Григорьевич

№ 13 - Максименко Юрий Владимирович

№ 14 - Борзова Ирина Наумовна

№ 15 - Пращук Виталий Юрьевич

№ 16 - Томляк Таисия Сергеевна

№ 17 - Коваль Александр Леонидович

№ 18 - Довгань Павел Олегович

Житомирская область:

№ 62 - Герасименко Игорь Леонидович

№ 63 - Кицак Богдан Викторович

№ 64 - Сигачов Вячеслав Валерьевич

№ 65 - Костюк Дмитрий Сергеевич

№ 66 - Грищенко Татьяна Николаевна

№ 67 - Кузьминых Сергей Владимирович

Закарпатская область:

№68 - Пекарь Александр Викторович

№69 - Токарь Эдгар Владимирович

№70 - Лаба Михаил Михайлович

№71 - Грабарь Сергей Владимирович

№72 - Носа Вадим Иванович

№73 - Маргитич Иван Владимирович

Запорожская область:

№ 74 - Касай Геннадий Александрович

№ 75 - Соха Роман Васильевич

№ 76 - Шевченко Евгений Владимирович

№ 77 - Штепа Сергей Сергеевич

№ 78 - Боговин Виталий Викторович

№ 79 - Яцык Юлия Григорьевна

№ 80 - Гладкий Дмитрий Викторович

№ 81 - Мельник Павел Викторович

№ 82 - Никитина Марина Викторовна

Киевская область:

№ 90 - Нестерчук Юрий Викторович

№ 91 - Дунды Олег Андреевич

№ 92 - Колюх Валерий Викторович

№ 93 - Скороход Анна Константиновна

№ 94 - Дубинский Александр Анатольевич

№ 95 - Горобець Александр Сергеевич

№ 96 - Василевская-Смаглюк Ольга Михайловна

№ 97 - Галушко Николай Леонидович

№ 98 - Бунин Сергей Валерьевич

Кировоградская область:

№ 99 - Дануца Александр Анатольевич

№ 100 - Мурдий Игорь Юрьевич

№ 101 - Кузбит Юрий Михайлович

№ 102 - Петрощук Артем Васильевич

№ 103 - Воронько Олег Евгеньевич

Луганская область:

№ 105 - Кобзарь Сергей Олегович

№ 106 - Кузнецов Алексей Александрович

№ 107 - Сорокин Александр Алексеевич

№ 112 - Мисинкевич Ярослав Петрович

№ 113 - Слипец Вита Владимировна

№ 114 - Моисеев Максим Сергеевич

Львовская область:

№115 - Шубка Екатерина Павловна

№116 - Мельник Ростислав Леонидович

№117 - Фединяк Роман Анатольевич

№118 – Федецкий Артем Андреевич

№119 - Кавецкий Орест Юрьевич

№120 - Голяк Леся Владимировна

№121 - Саламаха Орест Игоревич

№122 - Шумский Андрей Николаевич

№123 - Квасецька Наталья Васильевна

№124 - Камельчук Юрий Александрович

№125 - Яворский Николай Николаевич

№126 - Наконечный Владимир Михайлович

Николаевская область:

№ 127 - Пасечный Александр Станиславович

№ 128 - Гайду Александр Васильевич

№ 129 - Копытин Игорь Владимирович

№ 130 - Негулевський Игорь Петрович

№ 131 - Черноморов Артем Олегович

№ 132 - Дырдин Максим Евгеньевич

Черновицкая область:

№201 - Лис Елена Георгиевна

№202 - Заремский Максим Валентинович

№203 - Мазурашу Георгий Георгиевич

№204 - Божик Валерий Иванович

Черниговская область:

№205 - Семинский Олег Валерьевич

№206 - Поляков Антон Эдуардович

№207 - Зуев Максим Сергеевич

№208 - Панченко Антон Александрович

№209 - Зуб Валерий Алексеевич

№210 - Пахомов Дмитрий Анатольевич

Новость будет обновляться с появлением новых списков

Напомним: