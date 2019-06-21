"Слуга народа" представляет своих мажоритарщиков
Партия "Слуга народа" начала публиковать список своих кандидатов в мажоритарных округах.
Соответствующие списки партия публикует на странице "Слуга народа" в Facebook.
Кандидатов представляют по областям. По состоянию на 18:30 обнародованы кандидаты 11 в областях.
Винницкая область:
№ 11 - Пашковский Максим Игоревич
№ 12 - Драбовский Анатолий Григорьевич
№ 13 - Максименко Юрий Владимирович
№ 14 - Борзова Ирина Наумовна
№ 15 - Пращук Виталий Юрьевич
№ 16 - Томляк Таисия Сергеевна
№ 17 - Коваль Александр Леонидович
№ 18 - Довгань Павел Олегович
Житомирская область:
№ 62 - Герасименко Игорь Леонидович
№ 63 - Кицак Богдан Викторович
№ 64 - Сигачов Вячеслав Валерьевич
№ 65 - Костюк Дмитрий Сергеевич
№ 66 - Грищенко Татьяна Николаевна
№ 67 - Кузьминых Сергей Владимирович
Закарпатская область:
№68 - Пекарь Александр Викторович
№69 - Токарь Эдгар Владимирович
№70 - Лаба Михаил Михайлович
№71 - Грабарь Сергей Владимирович
№72 - Носа Вадим Иванович
№73 - Маргитич Иван Владимирович
Запорожская область:
№ 74 - Касай Геннадий Александрович
№ 75 - Соха Роман Васильевич
№ 76 - Шевченко Евгений Владимирович
№ 77 - Штепа Сергей Сергеевич
№ 78 - Боговин Виталий Викторович
№ 79 - Яцык Юлия Григорьевна
№ 80 - Гладкий Дмитрий Викторович
№ 81 - Мельник Павел Викторович
№ 82 - Никитина Марина Викторовна
Киевская область:
№ 90 - Нестерчук Юрий Викторович
№ 91 - Дунды Олег Андреевич
№ 92 - Колюх Валерий Викторович
№ 93 - Скороход Анна Константиновна
№ 94 - Дубинский Александр Анатольевич
№ 95 - Горобець Александр Сергеевич
№ 96 - Василевская-Смаглюк Ольга Михайловна
№ 97 - Галушко Николай Леонидович
№ 98 - Бунин Сергей Валерьевич
Кировоградская область:
№ 99 - Дануца Александр Анатольевич
№ 100 - Мурдий Игорь Юрьевич
№ 101 - Кузбит Юрий Михайлович
№ 102 - Петрощук Артем Васильевич
№ 103 - Воронько Олег Евгеньевич
Луганская область:
№ 105 - Кобзарь Сергей Олегович
№ 106 - Кузнецов Алексей Александрович
№ 107 - Сорокин Александр Алексеевич
№ 112 - Мисинкевич Ярослав Петрович
№ 113 - Слипец Вита Владимировна
№ 114 - Моисеев Максим Сергеевич
Львовская область:
№115 - Шубка Екатерина Павловна
№116 - Мельник Ростислав Леонидович
№117 - Фединяк Роман Анатольевич
№118 – Федецкий Артем Андреевич
№119 - Кавецкий Орест Юрьевич
№120 - Голяк Леся Владимировна
№121 - Саламаха Орест Игоревич
№122 - Шумский Андрей Николаевич
№123 - Квасецька Наталья Васильевна
№124 - Камельчук Юрий Александрович
№125 - Яворский Николай Николаевич
№126 - Наконечный Владимир Михайлович
Николаевская область:
№ 127 - Пасечный Александр Станиславович
№ 128 - Гайду Александр Васильевич
№ 129 - Копытин Игорь Владимирович
№ 130 - Негулевський Игорь Петрович
№ 131 - Черноморов Артем Олегович
№ 132 - Дырдин Максим Евгеньевич
Черновицкая область:
№201 - Лис Елена Георгиевна
№202 - Заремский Максим Валентинович
№203 - Мазурашу Георгий Георгиевич
№204 - Божик Валерий Иванович
Черниговская область:
№205 - Семинский Олег Валерьевич
№206 - Поляков Антон Эдуардович
№207 - Зуев Максим Сергеевич
№208 - Панченко Антон Александрович
№209 - Зуб Валерий Алексеевич
№210 - Пахомов Дмитрий Анатольевич
Новость будет обновляться с появлением новых списков
Напомним:
- Партия "Слуга народа" подала в Центральную избирательную комиссию документы 199 кандидатов в одномандатных округах.
- Ранее на съезде партия представила лишь 10 кандидатов в одномандатных округах.
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