Легенда українського футболу йде на вибори по мажоритарці від "Слуги народу"

Відповідне повідомлення з'явилося на Facebook-сторінці політсили. У переліку переважають підприємці. Однак в окрузі №118 від "Слуги народу" висувається футболіст-професіонал екс-гравець Національної збірної захисник львівських "Карпат" Артем Федецький.

Українська правда

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