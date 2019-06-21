Легенда українського футболу йде на вибори по мажоритарці від "Слуги народу"

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П'ятниця, 21 червня 2019, 17:16

Партія "Слуга народу" оприлюднила список мажоритарних кандидатів у 12 округах Львівської області.

Відповідне повідомлення з'явилося на Facebook-сторінці політсили.

У переліку переважають підприємці. Однак в окрузі №118 від "Слуги народу" висувається футболіст-професіонал екс-гравець Національної збірної захисник львівських "Карпат" Артем Федецький.

 

Нагадаємо:

  • У 2014 році по 118 округу до Верховної Ради пройшов висуванець БПП бізнесмен Богдан Дубневич.
  • До скасування статті про покарання за незаконне збагачення брати Ярослав і Богдан Дубневичі були фігурантами розслідування Антикорупційного бюро щодо незаконного збагачення на суму 489 млн грн (грошові активи, нерухомість в Україні, корпоративні права).

Українська правда

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Теми: вибори Слуга народу


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