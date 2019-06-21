Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Легенда українського футболу йде на вибори по мажоритарці від "Слуги народу"

П'ятниця, 21 червня 2019, 17:16
Легенда українського футболу йде на вибори по мажоритарці від Слуги народу

Партія "Слуга народу" оприлюднила список мажоритарних кандидатів у 12 округах Львівської області.

Відповідне повідомлення з'явилося на Facebook-сторінці політсили.

У переліку переважають підприємці. Однак в окрузі №118 від "Слуги народу" висувається футболіст-професіонал екс-гравець Національної збірної захисник львівських "Карпат" Артем Федецький.

 

Нагадаємо:

  • У 2014 році по 118 округу до Верховної Ради пройшов висуванець БПП бізнесмен Богдан Дубневич.
  • До скасування статті про покарання за незаконне збагачення брати Ярослав і Богдан Дубневичі були фігурантами розслідування Антикорупційного бюро щодо незаконного збагачення на суму 489 млн грн (грошові активи, нерухомість в Україні, корпоративні права).

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориСлуга народу
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
Усі новини...
Реклама: