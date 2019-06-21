Легенда українського футболу йде на вибори по мажоритарці від "Слуги народу"
Партія "Слуга народу" оприлюднила список мажоритарних кандидатів у 12 округах Львівської області.
Відповідне повідомлення з'явилося на Facebook-сторінці політсили.
У переліку переважають підприємці. Однак в окрузі №118 від "Слуги народу" висувається футболіст-професіонал екс-гравець Національної збірної захисник львівських "Карпат" Артем Федецький.
Нагадаємо:
- У 2014 році по 118 округу до Верховної Ради пройшов висуванець БПП бізнесмен Богдан Дубневич.
- До скасування статті про покарання за незаконне збагачення брати Ярослав і Богдан Дубневичі були фігурантами розслідування Антикорупційного бюро щодо незаконного збагачення на суму 489 млн грн (грошові активи, нерухомість в Україні, корпоративні права).
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