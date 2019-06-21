Легенда украинского футбола идет на выборы по мажоритарке от "Слуги народа"
Пятница, 21 июня 2019, 17:16
Партия "Слуга народа" обнародовала список мажоритарных кандидатов в 12 округах Львовской области.
Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице политсилы.
В перечне преобладают предприниматели. Однако в округе №118 от "Слуги народа" выдвигается футболист-профессионал экс-игрок Национальной сборной защитник львовских "Карпат" Артем Федецкий.
Напомним:
- В 2014 году по 118 округу в Верховную Раду прошел выдвиженец БПП бизнесмен Богдан Дубневич.
- До отмены статьи о наказании за незаконное обогащение братья Ярослав и Богдан Дубневичи были фигурантами расследования Антикоррупционного бюро относительно незаконного обогащения на сумму 489 млн грн (денежные активы, недвижимость в Украине, корпоративные права).
Украинская правда