Легенда украинского футбола идет на выборы по мажоритарке от "Слуги народа"
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Пятница, 21 июня 2019, 17:16
Партия "Слуга народа" обнародовала список мажоритарных кандидатов в 12 округах Львовской области.
Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице политсилы.
В перечне преобладают предприниматели. Однако в округе №118 от "Слуги народа" выдвигается футболист-профессионал экс-игрок Национальной сборной защитник львовских "Карпат" Артем Федецкий.
Украинская правда
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