Легенда украинского футбола идет на выборы по мажоритарке от "Слуги народа"

Партия "Слуга народа" обнародовала список мажоритарных кандидатов в 12 округах Львовской области.

Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице политсилы.

В перечне преобладают предприниматели. Однако в округе №118 от "Слуги народа" выдвигается футболист-профессионал экс-игрок Национальной сборной защитник львовских "Карпат" Артем Федецкий.

Напомним: