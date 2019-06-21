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Легенда украинского футбола идет на выборы по мажоритарке от "Слуги народа"

Пятница, 21 июня 2019, 17:16
Легенда украинского футбола идет на выборы по мажоритарке от Слуги народа

Партия "Слуга народа" обнародовала список мажоритарных кандидатов в 12 округах Львовской области.

Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице политсилы.

В перечне преобладают предприниматели. Однако в округе №118 от "Слуги народа" выдвигается футболист-профессионал экс-игрок Национальной сборной защитник львовских "Карпат" Артем Федецкий.

 

Напомним:

  • В 2014 году по 118 округу в Верховную Раду прошел выдвиженец БПП бизнесмен Богдан Дубневич.
  • До отмены статьи о наказании за незаконное обогащение братья Ярослав и Богдан Дубневичи были фигурантами расследования Антикоррупционного бюро относительно незаконного обогащения на сумму 489 млн грн (денежные активы, недвижимость в Украине, корпоративные права).

Украинская правда

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Темы: виборыСлуга народа
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