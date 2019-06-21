ЦВК зареєструвала 184 мажоритарників і списки двох партій
На засіданні Центральної виборчої комісії 21 червня зареєстрували 184 кандидати в нардепи в одномандатних округах і 139 - із виборчих списків двох партій у багатомандатному окрузі.
Про це написала прес-служба ЦВК у Facebook.
Повідомляється про 183 самовисуванці та одного кандидата від партії "Наш край" в ОВО №58.
"Відтак, всього станом на 21 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 1 076 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 927, висунутих політичними партіями – 149", - підсумував виборчком.
Водночас, у багатомандатному виборчому окрузі ЦВК зареєструвала у п’ятницю, 21 червня, 63 кандидати зі списку партії "Українська стратегія Гройсмана" та 76 - зі списку партії "Сила і честь".
"Всього станом на 21 червня ЦВК зареєструвала 1160 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків 8 політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", - ідеться у повідомленні.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua