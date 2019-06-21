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ЦВК зареєструвала 184 мажоритарників і списки двох партій

П'ятниця, 21 червня 2019, 19:00

На засіданні Центральної виборчої комісії 21 червня зареєстрували 184 кандидати в нардепи в одномандатних округах і 139 - із виборчих списків двох партій у багатомандатному окрузі.

Про це написала прес-служба ЦВК у Facebook.

Повідомляється про 183 самовисуванці та одного кандидата від партії "Наш край" в ОВО №58.

"Відтак, всього станом на 21 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 1 076 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 927, висунутих політичними партіями – 149", - підсумував виборчком.

Водночас, у багатомандатному виборчому окрузі ЦВК зареєструвала у п’ятницю, 21 червня, 63 кандидати зі списку партії "Українська стратегія Гройсмана" та 76 - зі списку партії "Сила і честь".

"Всього станом на 21 червня ЦВК зареєструвала 1160 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків 8 політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", - ідеться у повідомленні.

Українська правда
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