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ЦИК зарегистрировала 184 мажоритарщика и списки двух партий

Пятница, 21 июня 2019, 19:00

На заседании Центральной избирательной комиссии 21 июня зарегистрировали 184 кандидата в нардепы по одномандатным округам и 139 - из избирательных списков двух партий в многомандатном округе.

Об этом написала пресс-служба ЦИК в Facebook.

Сообщается о 183 самовыдвиженцах и одном кандидате от партии "Наш край" в ОВО №58.

"Следовательно, всего по состоянию на 21 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1076 кандидатов в народные депутаты, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 927, выдвинутых политическими партиями - 149", - подытожил избирком.

В то же время, в многомандатном избирательном округе ЦИК зарегистрировала в пятницу, 21 июня, 63 кандидата из списка партии "Украинская стратегия Гройсмана" и 76 - из списка партии "Сила и честь".

"Всего по состоянию на 21 июня ЦИК зарегистрировала 1160 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки 8 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - говорится в сообщении.

Украинская правда
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