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На Донбасі поранили українського бійця, за добу – 9 обстрілів

П'ятниця, 21 червня 2019, 19:06

Від початку доби збройні формування Росії на Донбасі 9 разів порушили режим тиші.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ООС на офіційній сторінці у Facebook.

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - сказано у повідомленні.

"Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав бойову травму", - заявили в ООС.

Вказується, що на обстріли підрозділи ЗСУ дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Українська правда

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Теми: війнаДонбас
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