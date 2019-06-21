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На Донбассе ранили украинского бойца в сутки – 9 обстрелов

Пятница, 21 июня 2019, 19:06

С начала суток вооруженные формирования России на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС на официальной странице в Facebook.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевую травму", - заявили в ООС.

Указывается, что на обстрелы подразделения ВСУ дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Украинская правда
Темы: войнаДонбасс
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