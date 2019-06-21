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Путін заборонив авіакомпаніям РФ літати в Грузію

П'ятниця, 21 червня 2019, 22:10
Путін заборонив авіакомпаніям РФ літати в Грузію

Президент Володимир Путін заборонив авіакомпаніям Російської Федерації з 8 липня літати в Грузію.

Указ Путіна, датований 21 червня, оприлюднили на сайті Кремля.

"Президент підписав указ про окремі заходи щодо забезпечення національної безпеки Російської Федерації і захист громадян від злочинних та інших протиправних дій", - ідеться у повідомленні.

У тексті документа зазначено, що з 8 липня російським авіакомпаніям тимчасово заборонено перевозити громадян з території РФ у Грузію.

В указі Путін також радить туристичним компаніям на час дії заборони не пропонувати росіянам поїздки в Грузію.

"Туроператорам і турагентам утриматися від реалізації громадянам туристичного продукту, що передбачає перевезення громадян з території Російської Федерації на територію Грузії", - зазначено в документі.

Крім того, Путін доручив уряду повернути росіян та їхні валізи з Грузії додому

"Вжити заходів щодо забезпечення повернення в Російську Федерацію громадян Російської Федерації, які тимчасово перебувають на території Грузії, а також їхнього багажу", - розпорядився російський президент.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: ПутінГрузіяРосія
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