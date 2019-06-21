Путін заборонив авіакомпаніям РФ літати в Грузію
Президент Володимир Путін заборонив авіакомпаніям Російської Федерації з 8 липня літати в Грузію.
Указ Путіна, датований 21 червня, оприлюднили на сайті Кремля.
"Президент підписав указ про окремі заходи щодо забезпечення національної безпеки Російської Федерації і захист громадян від злочинних та інших протиправних дій", - ідеться у повідомленні.
У тексті документа зазначено, що з 8 липня російським авіакомпаніям тимчасово заборонено перевозити громадян з території РФ у Грузію.
В указі Путін також радить туристичним компаніям на час дії заборони не пропонувати росіянам поїздки в Грузію.
"Туроператорам і турагентам утриматися від реалізації громадянам туристичного продукту, що передбачає перевезення громадян з території Російської Федерації на територію Грузії", - зазначено в документі.
Крім того, Путін доручив уряду повернути росіян та їхні валізи з Грузії додому
"Вжити заходів щодо забезпечення повернення в Російську Федерацію громадян Російської Федерації, які тимчасово перебувають на території Грузії, а також їхнього багажу", - розпорядився російський президент.
Нагадаємо:
- Через скандал із російськими депутатами, які з’явилися у грузинському парламенті, у четвер ввечері в Тбілісі почалися масові протести. Опозиція висунула вимогу про відставку спікера, голів МЗС та прикордонної служби, а згодом спробувала взяти штурмом парламент.
- Вночі поліція розігнала людей за допомогою сльозогінного газу, але згодом вони повернулися.
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