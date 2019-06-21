Путин запретил авиакомпаниям РФ летать в Грузию
Президент Владимир Путин запретил авиакомпаниям Российской Федерации с 8 июля летать в Грузию.
Указ Путина, датированный 21 июня, доступен на сайте Кремля.
"Президент подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан от преступных и иных противоправных действий", - сказано в сообщении.
В тексте документа указано, что с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещено перевозить граждан с территории РФ в Грузию.
В указе Путин также советует туристическим компаниям на время действия запрета не предлагать россиянам поездки в Грузию.
"Туроператорам и турагентам воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии", - говорится в документе.
Кроме того, Путин поручил правительству вернуть россиян и их чемоданы из Грузии домой.
"Принять меры по обеспечению возврата в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа", - распорядился российский президент.
Напомним:
- Из-за скандала с российскими депутатами, которые появились в грузинском парламенте, в четверг вечером в Тбилиси начались массовые протесты. Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а впоследствии попыталась взять штурмом парламент.
- Ночью полиция разогнала людей с помощью слезоточивого газа.
- Во время столкновений под парламентом Грузии пострадали 240 человек, более сотни до сих пор находятся в больницах.
- В пятницу на фоне роста напряженности в отставку подал спикер грузинского парламента.