Путин запретил авиакомпаниям РФ летать в Грузию

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Пятница, 21 июня 2019, 22:10

Президент Владимир Путин запретил авиакомпаниям Российской Федерации с 8 июля летать в Грузию.

Об этом пишет Громадське со ссылкой на опубликованный на сайте Кремля указ Путина.

Сообщается, что указ "об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и ее граждан" "временно запрещает осуществлять воздушные перевозки (в частности коммерческие) граждан с территории РФ на территорию Грузии".

Также на время действия запрета российским туроператорам Путин советует не продавать туры из России в Грузию.

Кроме того, как отмечает издание, Путин приказал вернуть россиян из Грузии.

"Принять меры по обеспечению возврата россиян из Грузии, а российскому МИД - обеспечить в координации с властями Грузии безопасность граждан РФ в Грузии", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • Из-за скандала с российскими депутатами, которые появились в грузинском парламенте, в четверг вечером в Тбилиси начались массовые протесты. Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а впоследствии попыталась взять штурмом парламент.
  • Ночью полиция разогнала людей с помощью слезоточивого газа.
  • Во время столкновений под парламентом Грузии пострадали 240 человек, более сотни до сих пор находятся в больницах.
  • В пятницу на фоне роста напряженности в отставку подал спикер грузинского парламента.

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Темы: Путин Грузия Росcия


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