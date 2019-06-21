Путин запретил авиакомпаниям РФ летать в Грузию

Президент Владимир Путин запретил авиакомпаниям Российской Федерации с 8 июля летать в Грузию.

Об этом пишет Громадське со ссылкой на опубликованный на сайте Кремля указ Путина.

Сообщается, что указ "об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и ее граждан" "временно запрещает осуществлять воздушные перевозки (в частности коммерческие) граждан с территории РФ на территорию Грузии".

Также на время действия запрета российским туроператорам Путин советует не продавать туры из России в Грузию.

Кроме того, как отмечает издание, Путин приказал вернуть россиян из Грузии.

"Принять меры по обеспечению возврата россиян из Грузии, а российскому МИД - обеспечить в координации с властями Грузии безопасность граждан РФ в Грузии", - говорится в сообщении.

Напомним: