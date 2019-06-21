Путин запретил авиакомпаниям РФ летать в Грузию

Президент Владимир Путин запретил авиакомпаниям Российской Федерации с 8 июля летать в Грузию.

Указ Путина, датированный 21 июня, доступен на сайте Кремля.

"Президент подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан от преступных и иных противоправных действий", - сказано в сообщении.

В тексте документа указано, что с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещено перевозить граждан с территории РФ в Грузию.

В указе Путин также советует туристическим компаниям на время действия запрета не предлагать россиянам поездки в Грузию.

"Туроператорам и турагентам воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии", - говорится в документе.

Кроме того, Путин поручил правительству вернуть россиян и их чемоданы из Грузии домой.

"Принять меры по обеспечению возврата в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа", - распорядился российский президент.

Напомним: