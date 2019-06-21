Суд відпустив з-під варти підозрюваних у замаху на Михайлика
У п’ятницю 21 червня Київського районний суд ухвалив рішення звільнити з-під варти всіх підозрюваних у нападі на одеського активіста Олега Михайлика.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Як зазначає видання, двох підозрюваних Лашу Герасіна та Манучара Варшанідзе відпустили під цілодобовий домашній арешт - обидва перебували під вартою з вересня 2018 року.
Іще один підозрюваний Торніке Герасін (Нагладзе), як пояснив його адвокат, лишився без запобіжного заходу. За його словами, подовжувати домашній арешт відмовилися в Печерському суді Києва кілька тижнів тому.
"Його відпустили з-під варти під домашній арешт ще у листопаді 2018 року. Суддя ухвалила таке рішення після багатьох клопотань, зокрема, з боку грузинського консульства, у зв’язку із важким станом здоров’я Нагладзе", - ідеться у повідомленні.
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