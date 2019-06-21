Суд отпустил из-под стражи подозреваемых в покушении на Михайлика
В пятницу 21 июня Киевский районный суд принял решение освободить из-под стражи всех подозреваемых в нападении на одесского активиста Олега Михайлика.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Как отмечает издание, двух подозреваемых Лашу Герасина и Манучара Варшанидзе отпустили под круглосуточный домашний арест - оба находились под стражей с сентября 2018 года.
Еще один подозреваемый Торнике Герасин (Нагладзе), как пояснил его адвокат, остался без меры пресечения. По его словам, продлить домашний арест отказались в Печерском суде Киева несколько недель назад.
"Его отпустили из-под стражи под домашний арест еще в ноябре 2018 года. Судья приняла такое решение после многих ходатайств, в частности, со стороны грузинского консульства, в связи с тяжелым состоянием здоровья Нагладзе ", - отмечает издание.
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Напомним:
- 22 сентября 2018 года в Одессе во дворе дома стреляли в Олега Михайлика – общественного активиста, лидера одесской ячейки партии "Сила Людей". Он получил тяжелое ранение.
- 25 сентября одесские правоохранители задержали трех граждан Грузии подозреваемых в покушении на одесского активиста Олега Михайлика.
- 27 сентября Киевский районный суд Одессы избрал меру пресеченияподозреваемому в нападении на Михайлика.