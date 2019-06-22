У Криму дали термін українцеві, який облив фарбою статую "зеленого чоловічка"

Громадянина України Максима Сокуренка засудили до 6-ти місяців колонії-поселення за те, що він в окупованому Росією Сімферополі облив фарбою пам'ятник російським військовим, які захоплювали Крим в 2014 році.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

У тексті вироку, який є в розпорядженні правозахисної групи, сказано, що українець скоїв ці дії "з мотивів політичної ненависті", викликаної невизнанням окупації Криму.

Вирок "суддя" Ольга Чепіль винесла 17 квітня 2019 року, але інформацію про це правозахисники отримали тільки зараз.

Українця визнали винним в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 214 КК РФ (Вандалізм), і призначили покарання у вигляді шести місяців позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії-поселенні.

У документі також зазначено, що Сокуренко не визнав своєї провини і в судовому засіданні заявив про свою відмову отримувати російський паспорт:

"Сокуренко М.С., є громадянином України, не визнає факт входження Криму до складу Російської Федерації за результатами референдуму 16 березня 2014 року, а також вважає незаконним перебування державної символіки Російської Федерації на території Республіки Крим. Для висловлення своєї громадянської позиції, з метою звернення уваги діючої влади, облив пам'ятник солдатам і офіцерам російської армії ... ", - сказано у вироку.

Експерти Кримської правозахисної групи відзначають, що вирок є політично вмотивованим, оскільки громадянина України позбавили волі саме за його позицію щодо невизнання анексії Криму Росією.

Жителя Криму Максима Сокуренка затримали вночі 28 січня 2019 року, після того, як він облив червоною фарбою пам'ятник російським військовим, які брали участь у збройній окупації Криму, який встановлений в м.Сімферополі.

"Центральний районний суд" Сімферополя 29 січня 2019 обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Термін ув'язнення Сокуренка обчислюють з дня оголошення вироку з урахуванням часу тримання під вартою в період з 28 січня 2019 року.