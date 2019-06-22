Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Крыму дали срок украинцу, который облил краской статую "зеленого человечка"

Суббота, 22 июня 2019, 00:44

Гражданина Украины Максима Сокуренко приговорили к 6-ти месяцам колонии-поселения за то, что он в оккупированном Россией Симферополе облил краской памятник российским военным, которые захватывали Крым в 2014 году.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

В тексте приговора, который имеется в распоряжении правозащитной группы, сказано, что украинец совершил эти действия  "по мотивам политической ненависти", вызванной непризнанием оккупации Крыма.

Приговор  "судья" Ольга Чепель вынесла 17 апреля 2019 года, но информацию об этом правозащитники получили только сейчас.

Украинца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ (Вандализм), и назначили  наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В документе также указано, что Сокуренко не признал своей вины и в судебном заседании заявил о своем отказе получать российский паспорт:

"Сокуренко М.С., является гражданином Украины, не признает факт вхождения Крыма в состав Российской Федерации по результатам референдума 16 марта 2014 года, а также считает незаконным нахождение государственной символики Российской Федерации на территории Республики Крым. Для выражения своей гражданской позиции, с целью привлечения внимания действующей власти, облил памятник солдатам и офицерам российской армии…", — сказано в приговоре.

Эксперты Крымской правозащитной группы отмечают, что приговор является политически мотивированным, так как гражданина Украины лишили свободы именно за его позицию по непризнанию аннексии Крыма Россией.

Жителя Крыма Максима Сокуренко задержали ночью 28 января 2019 года после того, как он облил красной краской памятник российским военным, участвовавшим в вооруженной оккупации Крыма, который установлен в г. Симферополе.

"Центральный районный суд" Симферополя 29 января 2019 года избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок лишения свободы Сокуренко исчисляют со дня оглашения приговора с учетом времени содержания под стражей в период с 28 января 2019 года.

Темы: Крымоккупацияполитзаключенныеправа человека
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Крым
В Крыму беспилотник повредил 4 админздания – оккупационные "власти"
Археологи оккупантов ищут "доказательства" принадлежности Херсонеса к России – ЦНС
Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму
Последние новости
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
Все новости...
Реклама: