Росія утилізує український підводний човен, захоплений під час анексії Криму

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Субота, 22 червня 2019, 01:29

Міністерство оборони РФ оголосило тендер на утилізацію кількох кораблів, серед яких український підводний човен "Запоріжжя", захоплений Росією під час анексії Криму.

Про це повідомляється на порталі держзакупівель, пише Громадське.

Заявки на участь у конкурсі прийматимуть до 25 липня. Сума контракту невідома.

У документах тендеру одним з лотів фігурує дизельний підводний човен проекту 641, але не вказано його назву. Однак, у складі ВМФ РФ є тільки одна субмарина цього типу — "Запоріжжя".

Нагадуємо:

  • У Криму залишилися 17 кораблів, катерів і суден, в тому числі 11 бойових кораблів, серед яких великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський", корабель управління "Славутич", протичовнові корвети "Тернопіль" та "Луцьк", морські тральщики "Черкаси" та "Чернігів", великий підводний човен "Запоріжжя", рятувальний буксир "Кременець" та інші.

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Теми: Крим окупація


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