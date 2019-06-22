Россия утилизирует украинскую подводную лодку, захваченную во время аннексии Крыма

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Суббота, 22 июня 2019, 01:29

Министерство обороны РФ объявило тендер на утилизацию нескольких кораблей, среди которых украинская подводная лодка Запорожье, захваченная Россией во время аннексии Крыма.

Об этом сообщается на портале госзакупок, пишет Громадское.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 25 июля. Сумма контракта неизвестна.

В документах тендера одним из лотов фигурирует дизельная подводная лодка проекта 641, но не указано ее название. Однако, в составе ВМФ РФ есть только одна субмарина этого типа - Запорожье.

Напоминаем:

  • В Крыму остались 17 кораблей, катеров и судов, в том числе 11 боевых кораблей, среди которых большой десантный корабль "Константин Ольшанский", корабль управления "Славутич", противолодочные корветы "Тернополь" и "Луцк", морские тральщики "Черкассы" и "Чернигов", большая подводная лодка "Запорожье", спасательный буксир "Кременец" и другие.

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Темы: Крым оккупация


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