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Трамп продовжив санкції проти Північної Кореї

Субота, 22 червня 2019, 05:12

Президент США Дональд Трамп на рік продовжив обмежувальні заходи щодо Північної Кореї.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

Причиною продовження санкцій стало "існування і ризик розповсюдження" ядерної зброї на Корейському півострові, а також дії і політика Пхеньяна, які представляють собою "екстраординарну загрозу" національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів.

Режим економічних санкцій США щодо КНДР діє з 1950-х років, дія обмежувальних заходів постійно продовжується.

Теми: санкціїКНДРСША
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