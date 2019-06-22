Трамп продовжив санкції проти Північної Кореї

Президент США Дональд Трамп на рік продовжив обмежувальні заходи щодо Північної Кореї.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

Причиною продовження санкцій стало "існування і ризик розповсюдження" ядерної зброї на Корейському півострові, а також дії і політика Пхеньяна, які представляють собою "екстраординарну загрозу" національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів.

Режим економічних санкцій США щодо КНДР діє з 1950-х років, дія обмежувальних заходів постійно продовжується.