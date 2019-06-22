Трамп продовжив санкції проти Північної Кореї
Президент США Дональд Трамп на рік продовжив обмежувальні заходи щодо Північної Кореї.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.
Причиною продовження санкцій стало "існування і ризик розповсюдження" ядерної зброї на Корейському півострові, а також дії і політика Пхеньяна, які представляють собою "екстраординарну загрозу" національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів.
Режим економічних санкцій США щодо КНДР діє з 1950-х років, дія обмежувальних заходів постійно продовжується.
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